-Altın madalya Rusya'nın PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'de devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 6. gün akşam seansında bayanlar 75 kiloda Rus Nadezda Evstyukhina, silkmede 163 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırarak, altın madalyanın sahibi oldu. Silkmede ikinciliği Kazak sporcu Svetlana Podobedova 156 kilo, üçüncülüğü Kuzey Koreli sporcu Un Ju Kim 151 kiloluk kaldırışıyla elde etti. Koparmada ise altın madalya 131 kiloluk kaldırışıyla Kazak sporcu Svetlana Podobedova'nın oldu. Koparmada gümüş madalyayı 130 kiloluk kaldırışıyla Rus sporcu Nadezda Evstyukhina, bronz madalyayı ise 121 kiloluk kaldırışıyla Belarus'dan İryna Kulesha kazandı. Toplamda da 293 kiloyla Rus Nadezda Evstyukhina ilk sırada yer alırken, ikinciliği Kazak Svetlana Podobedova 287 kiloyla, üçüncülüğü ise Kuzey Koreli Un Ju Kim 265 kiloyla yakaladı. Şampiyonada yarın (A) grubunda erkekler 85 kilo müsabakaları yapılırken, İbrahim Arat'ın da yarışacağı (B) grubunda erkekler 94 kilo müsabakaları gerçekleştirilecek.