Altın madalya Guo'nun

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, atıcılıkta bayanlar 10 metre havalı tabancada altın madalyanın sahibi evsahibi ülkeden Guo Wenjun oldu.







Pekin Atıcılık Poligonu'ndaki oyunların atıcılık müsabakalarının 2. gününde yapılan bayanlar 10 metre havalı tabanca müsabakasına, 44 sporcu katıldı.







Yarışmada altın madalyayı, 492.3 puanla Çinli Guo Wenjun alırken, 2006 yılının Dünya Şampiyonu Rus Natalia Paderina, 489.1 puanla gümüş, Seul-1988'in 2 madalyalı ismi 39 yaşındaki Gürcü sporcu Nino Salukvadze de 487.4 puanla bronz madalya elde etti.



ERKEKLER TRAPTA ÇEK KOSTELECKY, ALTIN MADALYA KAZANDI



Atıcılıkta erkekler trapta Çek Cumhuriyeti'nden David Kostelecky, altın madalyanın sahibi oldu.







Pekin Atıcılık Poligonu'ndaki oyunların atıcılık müsabakalarının 2. gününde yapılan erkekler trap yarışmasına, 35 sporcu katıldı.







Çek David Kostelecky, 146 puanla altın madalyaya ulaşırken, Atina-2004'ün gümüş madalyalı ismi İtalyan Giovanni Pellielo, 143 puanla yine gümüş madalya aldı. Rusya'dan Alexey Alipov ise 142 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.







Oyunlarda atıcılık dalındaki mücadeleye, yarın TSİ 07.00'de başlayacak erkekler 10 metre havalı tüfek ve saat 10.00'da başlayacak bayanlar trap yarışmalarıyla devam edilecek.

