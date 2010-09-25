'Altın ligi'nin lideri açık ara ABD

T24 - Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünyanın en büyük altın rezervinin sahibi 8.133,5 tonla ABD. Onu Almanya ve IMF izliyor.



Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, uluslararası piyasalarda 1300 dolar seviyelerine çıkarak, tarihi rekora imza atan altına en çok ABD'nin yatırım yaptığı ortaya çıktı. 8.133,5 ton altın rezervi bulunan ABD, sahip olduğu rezervle diğer ülkelere açık ara fark attı.



ABD'yi 3.402,6 ton altın rezervine sahip Almanya ve 2.907 tonluk rezerviyle Uluslararası Para Fonu (IMF) izliyor.



Listenin dördüncü sırasında ise İtalya bulunuyor. ''Altın Çizme''nin 2.451,8 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor.



Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Fransa ise 2.435,4 ton rezervle listenin beşinci sırasında yer alıyor.



Büyüme verileriyle Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğu belirtilen Çin ise listenin altıncı sırasında bulunuyor. Çin'in 1.054,1 ton altın rezervi olduğu ifade ediliyor.



Listeye yedinci sıradan giren İsviçre'de bankacılık sırlarıyla birlikte altının, ülkenin önemli finansal kaynaklarından biri olduğu belirtiliyor. İsviçre'nin 1.040,1 ton altın rezervi bulunuyor.



Listenin sekizinci sırasında 765,2 ton rezervle Japonya, dokuzuncu sırasında 726 tonla Rusya, onuncu sırasında ise 612,5 tonla Hollanda yer alıyor.



Konseyin verilerine göre, evlilik hazırlığında altının önemli yeri olan Hindistan'ın 557,7 ton altın rezervi bulunuyor ve ülke, listede kendisine 11'inci sırada yer buluyor.



Avrupa Merkez Bankası ise listeye 12'inci sıradan giriyor. Bankanın 501,4 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor.



