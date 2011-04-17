Altın Lale Ödülü 'Saç'a gitti

T24 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin kapanış galası ve ödül töreni, dün akşam yapıldı. "Altın Lale yılın en iyi Türk filmi" ödülüne "Saç" filmi layık görüldü. Bu film Tayfun Pirselimoğlu'na en iyi yönetmen, Nazan Kesal'a da en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi. En iyi erkek oyuncu ödülü ise usta oyuncu Ahmet Mekin'in oldu.







30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

"Altın Lale yılın en iyi Türk filmi" ödülü, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Saç" adlı filmine, "En iyi yönetmen" ödülü de bu filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

"En iyi kadın oyuncu" ödülünü, "Saç" filmindeki rolüyle Nazan Kesal, "En iyi erkek oyuncu" ödülünü ise "Görünmeyen" filmindeki rolüyle Ahmet Mekin aldı.

Festivalde ulusal yarışmada "En iyi senaryo" ödülüne, "Zefir" filmiyle Belma Baş layık görüldü. Baş'a, ödülünü Altın Lale uluslararası yarışma jüri üyesi yazar Perihan Mağden verdi.

"Sinemada insan hakları" yarışmasındaki Avrupa Konseyi Sinema Ödülü'nü (Face), yönetmen Juanita Wilson, "Yokmuşum gibi" adlı filmle kazandı.

"Sinemada insan hakları" yarışmasında "Jüri özel ödülü"ne ise Sedat Yılmaz'ın yönettiği "Press" adlı film layık görüldü. "Press" filmi ulusal yarışmanın "Jüri özel ödülü"nü de aldı.

"Altın Lale uluslararası yarışma ödülü", Mısırlı yönetmen Ahmet Abdalla'nın "Mikrofon" adlı filmine verildi.

Medya sponsorlarından Radikal gazetesi tarafından verilen "Halk ödülü"nü, uluslararası yarışmada Seyfi Teoman'ın "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmi, ulusal yarışmada ise İlksen Başarır'ın "Atlıkarınca" adlı filmi kazandı.

Geceye Şevval Sam da şarkılarıyla renk kattı.

30. İstanbul Film Festivali, ödüllü filmlerin gösterimi ile bugün sona erecek.





