Altın Küre'ye tepkiler sürüyor: Tom Cruise aldığı ödülleri geri verme kararı aldı

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA), kendi içinde sorunları, hiç siyah üyesi olmaması gibi nedenlerle tepki çekmeye devam ediyor. Aktör Tom Cruise da bu zamana kadar aldığı 3 ödülünü geri verme kararı aldı.

Los Angeles Times gazetesinde yer alan bir makaleyle HPFA içindeki yolsuzluk, uygunsuzluk ve hiçbir siyah üyesinin olmadığı ortaya çıkarıldı. Sinema endüstrisinden pek çok kişi HPFA hakkındaki haber sonrası rahatsızlıklarını dile getirdi.

Oyuncu Scarlett Johansson'ın ardından Tom Cruise da haberlerin ardından bu zamana kadar aldığı Altın Küre ödüllerini geri vereceğini duyurdu.

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HFPA, bu yılki ödül töreninden önce, örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyah olmadığı ortaya çıktığında tepki çekmişti. Hollywood yayıncıları ile Netflix ve Amazon gibi şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.

Birlik, bu hafta bir reform yapacağını açıkladı ancak sinema endüstrisindeki pek çok kişi, değişikliklerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını ortaya koydu. Birlik, özellikle de değişiklikleri 2022 Altın Küre Ödülleri'nden önce uygulama taahhüdü olmadığından dolayı eleştirildi.