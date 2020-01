-Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu LOS ANGELES (A.A) - 16.01.2012 - 2012 Altın Küre (Golden Globe) Film ve Televizyon ödülleri sahiplerini buldu. Sinema dünyasının en büyük ödülü olan Oscar'ların da öncüsü olarak kabul edilen Altın Küre'de en iyi film ödülünü ''The Descendants'' kazanırken, en iyi erkek oyuncu da filmin başrol oyuncusu George Clooney seçildi. Yabancı dilde en iyi film ödülünü ise İran yapımı ''A Separation'' aldı. 2012 Altın Küre Film ve Televizyon ödüllerini kazananlar: Sinema -En iyi film: The Descendants -En iyi erkek oyuncu: George Clooney -En iyi kadın oyuncu: Meryl Streep -En iyi film (Müzikal veya Komedi): The Artist -En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya Komedi): Jean Dujardin (The Artist) -En iyi kadın oyuncu: Michelle Williams (Müzikal veya Komedi): (My Week With Marilyn) -En iyi yönetmen: Martin Scorsese (Hugo) -En iyi yardımcı erkek oyuncu: Christopher Plummer (Beginners) -En iyi yardımcı kadın oyuncu: Octavia Spencer (The Help) -En iyi senaryo: Woody Allen (Midnight in Paris) -En iyi yabancı dilde film: (A Separation) (İran) -En iyi animasyon: The Adventures of Tintin (Steven Spielberg) Televizyon -En iyi dizi (Drama): Homeland -En iyi erkek oyuncu (Drama)-Kelsey Grammer (Boss) -En iyi kadın oyuncu (Drama)-Claire Danes (Homeland)