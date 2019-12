-Altın Koza'da kısa film finalistleri belli oldu ADANA (A.A) - 16.08.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'' ve ''Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''ndaki ön eleme değerlendirme sonuçları belli oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, yazılı açıklamasında, 17-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, Akdeniz ülkelerindeki kısa filmcilerin katıldığı Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışmasına bu yıl ilginin yine büyük olduğunu vurguladı. Aldırmaz, yarışmaya Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, KKTC, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Türkiye'den toplam 526 çalışma için başvurulduğunu belirtti. Filmlerin, ''kurmaca'', ''belgesel'',''canlandırma'' ve ''deneysel'' dallarında değerlendirileceğini ifade eden Aldırmaz, şunları kaydetti: ''Başvurusu yapılan eserlerden bu 4 dalda, toplam 86 film finalist oldu. Seçilen bu filmler, yarışmanın jürisini oluşturan Daniel Baschieri (Yönetmen-Yapımcı/Fransa), Finlay Pretsell (Scottish Documentary Institute Temsilcisi-İskoçya), Geza Toth (Canlandırma Film Yönetmeni-Macaristan), Madeleine Bernstorff (Oberhausen Film Festivali Program Seçicisi-Almanya) ve Defne Gürsoy (Sinema Yazarı-Türkiye) tarafından değerlendirilecek.'' -Öğrenci filmleri altın koza için yarışacak- Başkan Vekili Aldırmaz, güzel sanatlarla iletişim fakültelerinin sinema-televizyon bölümlerine devam eden lisans öğrencilerinin katılabildiği Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasına bu yıl, çeşitli üniversitelerden 160 eserin başvurduğunu, eserlerden 34'ünün yarışmaya hak kazandığını açıkladı. Yarışmanın Ön Değerlendirme Kurulunun belgesel film yönetmeni Elif Ergezen, sinema yazarı Deniz Yavuz, sanat yönetmeni, yazar ve yapımcı Selda Çiçek'den oluştuğunu anlatan Aldırmaz, filmlerin yönetmen Reis Çelik, oyuncu Selen Uçer, belgesel film yönetmeni Veli Kahraman, animasyon film yönetmeni Murat Başol ve sinema yazarı Zeynep Dadak'dan oluşan jüri tarafından değerlendirileceğini bildirdi. Aldırmaz, kısa filmleriyle festivalde başarı sağlayanlara çeşitli ödüller sunulacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda her dalda 'En İyi Film' seçilen çalışmanın yönetmenine 10 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışmada 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen eserler 2 bin 500 lirayla ödüllendirilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Adana yurt içinden ve yurt dışından gelecek çok sayıda genç yönetmeni ağırlayacak. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda toplam 50 bin lira ödül dağıtılacak. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise her dalda ayrı ayrı 'En İyi Film' seçilen çalışmalara 7 bin 500 lira, 'Jüri Özel Ödüllü' alan eserlere ise bin 500 lira verilecek. Bu dalda verilecek toplam para ödülü ise 36 bin liraya ulaşıyor. Geleceğin sinemacılarını oluşturacak genç yönetmen adaylarına, yıllardır büyük önem veren Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Film Festivali, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında ödül alan filmlerin dışında, finale kalan tüm yönetmenlere, bu yıl da her film için 600 lira gösterim bedeli vererek örnek davranışını sürdürecek.'' Öte yandan, her iki yarışmada da finale kalan eserlere, ''www.altinkozafestivali.org.tr'' adresinden ulaşılabilecek.