Altın Koza'da kazananlar belli oldu

T24 - 18. Altın Koza Film Festivali Büyük Ödül Töreni gerçekleşti. En çok ödülü ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'' filmi aldı.





Adana'daki Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Özlem Gürses ile Murat Başoğlu'nun yaptığı ödül töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.



Törene katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Adana milletvekillerinin telgrafları okundu.



Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz, Kültür Bakanlığı Sinema ve Sahne Sanatları Telif Hakları Daire Başkanı Sare Doğan'a teşekkür plaketi sundu.



Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda derece alan filmlere Altın Koza heykelciklerinin verilmesi ve sanatçı Leman Sam'ın mini konserinin ardından, 14 filmin yarıştığı büyük ödüllerin dağıtımına geçildi.

Ve ödüller…



Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı ve yönettiği ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'' filmi, ''En iyi film'', ''En iyi senaryo'' ve ''Jüri oyunculuk özel toplu performans ödülü''nü kazandı. ''En iyi film'' seçilmesi nedeniyle de 350 bin TL'lik rekor ödülün sahibi oldu.







Hatice Aslan ''Vücut'', Görkem Yeltan ise ''Eylül'' filmlerindeki rolleriyle ''En iyi kadın oyuncu'' ödülünü paylaştılar.



''En iyi yönetmen ödülü'', ''Eylül'' filmiyle Cemil Ağacıkoğlu'nun oldu.

''En iyi erkek oyuncu ödülü'' ise ''Gelecek Uzun Sürer''deki rolüyle Durukan Ordu'nun oldu.

Ayrıca, ''Yılmaz Güney ödülü'' Özcan Alper'in yönettiği ''Gelecek Uzun Sürer''e, ''Adana izleyici jürisi'' ise Ruhi Karadağ'ın yönettiği ''Simurg'' filmine verildi.

''Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) en iyi film ödülü''ne ise ''Gelecek Uzun Sürer'' filmiyle yönetmen Özcan Alper layık görüldü.

Gecede verilen diğer ödüller ise şöyle oldu:

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Hakan Kurtaş (Vücut) ve Gün Koper (Aşk ve Devrim)

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Denker (Aşk ve Devrim)

En İyi Kurgu Ödülü: Taner Sarf (Eylül)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Adalı Aksoy (Aşk ve Devrim) (Saklı Hayatlar)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Tuna Orhan (Memleket Meselesi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Şeyla Halis (Vücut)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Gelecek Uzun Sürer)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Feza Çaldıran (Gelecek Uzun Sürer)

Jüri Özel Ödülü: Aşk ve Devrim (Yönetmen: Serkan Acar)

Jüri bu yıl ayrıca, ''Ses Tasarımı'' başlığı ile yeni bir kategori açılmasını ve ödülün, ''Kaybedenler Kulübü'' ve ''Eylül'' filmlerindeki çalışmaları nedeniyle Burak Topalakçı'ya verilmesini kararlaştırdı.



