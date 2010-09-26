Altın Koza'da 'En iyi film' Bal

T24 - 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ''En İyi Film Ödülü''nü yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı ''Bal'' aldı.



Adana Merkez Park Amfi Tiyatro'daki, sunuculuğunu Oktay Kaynarca ve Öykü Serter'in yaptığı Büyük Ödül Töreni, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.



Festival Genel Koordinatörü Ozan Aksu, konuşmasında, Türkiye'nin en köklü film festivallerinden olan Altın Koza'nın 1969'da başladığı yolculuğun devam ettiğini söyledi.



Festivalin, kalitesinden ödül vermeden her yıl geliştiğini belirten Aksu, ''Altın Koza, Türk sinema dünyasının heyecanla beklediği ve sahiplendiği önemli bir sinema şölenine dönüşüyor. Adana'nın iklimi gibi sıcak ve misafirperver insanları sinemaya olan ilgi ve desteğiyle bu sanata gönül verenleri çekiyor. Adana'ya marka değeri kattığına inandığım festivalin, ulusal sinemamıza ve öğrenci filmlerine desteği, ayrıca Akdeniz ülkeleri sinemacılarını yaklaştırmasını önemsiyorum. Yaşasın Türk sineması'' dedi.



Sanatçı Zuhal Olcay'ın gerçekleştirdiği mini konserin ardından, ödül törenine geçildi.



Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ''En İyi Film Ödülü''nü, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı ''Bal'' filmi aldı.

Kaplanoğlu: Ödülü Akad'a adıyorum



Ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve Adana Vali Vekili Fikret Deniz'den alan Kaplanoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, tüm ekibine teşekkür etti.



Bu ödülü Türk sinemasındaki bütün filmleri yapanlarla beraber aldıklarını ifade eden Kaplanoğlu, ''Yani, Türkiye sinemasının içine ne konmuşsa, onu kim koymuşsa, en azından en çoğuna, onlar için alıyorum. Yılmaz Güney için ve Ömer Lütfi Akad için alıyorum. Bu ödülü Akad'a adıyorum'' diye konuştu.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aldırmaz ise Adana'nın sinema sanatına uzak bir kent olmadığını vurgulayarak, ''Yılmaz Güney'le birlikte birçok sanatçımız Adana'dan çıktı. Türk sinemasının uluslararası sanat camiasında yarışmasından gurur duyuyorum ve her hususta yanlarında olacağımızı belirtiyorum'' dedi.



Adana'nın sinema için özel bir tarafı olduğunu bildiren Aldırmaz, şöyle devam etti:



''Bunu sinema sanatçıları ve film yapımcılarına duyurmak istiyorum. Nüfusun yüzde 75'inin kentte yaşadığı bir bölgedeyiz. Adana, yoğun göç alan bir il ve en büyük zenginliğimiz bu göç. Burada film yapmak isterseniz, Türkiye'nin bütün mozaiğini ve kültürünü görürsünüz. Sizi buraya davet ediyorum. Yılmaz Güney Altın Koza'nın temel taşıdır. Festivalde filmlerinin olmaması konusundaki ihmalin gereğini yapacağız. Ayrıca, yarım kalan iki kültür merkezinin hükümetimiz tarafından bitirilirse, Güney'in ismini de birisine seve seve vereceğiz.''



Yılmaz Güney Jüri Özel Ödülü ise yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı ''Denizden Gelen'' filmine verildi.



Ödülünü, jüri başkanı Işıl Özgentürk'ten alan Çölgeçen, ödülü Özgentürk'ten almanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, ''Benim kuşağım Yılmaz Güney sinemasıyla büyüdü. Benim çocukluğum, gençliğim onun filmlerini gösteren sinemaların önünde geçti. Güney Türk sinemasına çok büyük damga vurmuş bir isimdir. Ben kendi adıma onun sinemasından çok etkilendim. Bu ödülü büyük bir onurla alıyorum ve taşıyacağım'' diye konuştu.



''Bal'' filmindeki rolü ile küçük oyuncu Bora Altaş'a Jüri Özel Ödülü verildi. Ödülü, Bora Altaş adına yönetmen Kaplanoğlu teslim aldı.

'Nefes'e halk jürisi ödülü



Adana Halk Jürisi Ödülüne ise Levent Semerci'nin yönettiği ''Nefes: Vatan Sağolsun'' filmi layık görüldü. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger'den alan Semerci, ''Nefes'' filminin uzun süren bir proje olduğunu, uzun süren çekimler gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Yeteneğini ve artı olarak enerji ve güvenin hiçbir zaman eksik etmeyen oyuncularımıza, bizim her düştüğümüzde ayağa kalkmamıza yardımcı olan ekibimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi.



SİYAD En İyi Film Ödülü de ''Bal'' filmine verildi. Yönetmen Semih Kaplanoğlu, ödülünü sinema yazarı ve SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay'dan aldı.



Yarışmada ''En İyi Yönetmen Ödülü''nü, ''Kavşak'' filmiyle Selim Demirdelen ve ''Nefes: Vatan Sağolsun'' filmiyle Levent Semerci paylaştı.



Ödülünü festivalin ''onur konuğu'' Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos'tan alan Demirdelen, oyuncularına, yapımcısı Türker Korkmaza ve ustalarına teşekkür ederek, ''Ödülü yönetmen Kenan Erbaş'la paylaşmak istiyorum'' diye konuştu.



Festivalde, ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''nü, ''Beş Şehir'' filmindeki rolüyle Tansu Biçer aldı, ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'' ise ''Kıskanmak'' filmindeki rolüyle Nergis Öztürk ve ''Kavşak'' filmindeki rolüyle Sezin Akbaşoğulları arasında paylaşıldı.



Ayrıca, ''En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'' ''Kıskanmak'' filmiyle Emre Erkmen'e, ''En İyi Senaryo Ödülü'' ''Beş Şehir'' filmiyle Onur Ünlü'ye, ''En İyi Müzik Ödülü'' ''Kavşak'' filmiyle Selim Demirdelen'e, ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'' Beş Şehir ile Beste Bereket'e, ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'' ''Beş Şehir'' filmiyle Bülent Emin Yarar'a, ''Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'' ''Büyük Oyun'' filmiyle Suzan Genç'e, ''Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü'' ''Kavşak'' filmiyle Umut Kurt'a, ''En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'' ''Nefes: Vatan Sağolsun'' filmiyle Soner Caner ve ''Kıskanmak'' filmiyle Nilüfer Çamur Giritlioğlu'na, ''En İyi Kurgu Ödülü'' ise ''Ses'' filmiyle Çiçek Kahraman ve Natalin Solakoğlu'na verildi.