Altın Koza Film Festivali'nde geri sayım başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Koza Film Festivali’nin 16’ncısı bu yıl 8 - 14 Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek.



İlk olarak 1969 yılında 'Altın Koza Film Şenliği' adıyla düzenlenen Altın Koza Film Festivali, o tarihten bu yana her yıl zenginleşen içeriği ile ülkemizin en önemli kültür - sanat etkinliklerinden biri haline geldi.



Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal, uluslararası yarışmalar ve gösterim bölümü izleyicilerle buluşacak. Festival, dünya ve Akdeniz sinemasının seçkin örnekleri, kısa filmler ve belgesellerle izleyicilere sinema şöleni yaşatacak.



Festivalin yarışma bölümü; Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Öğrenci Filmleri Yarışması ve Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması’ndan oluşuyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ülkemizde son bir yıl içinde üretilen uzun metrajlı filmler yarışacak.



Öğrenci Filmleri Yarışması’nda güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin ürettiği kısa filmler yer alacak. Uluslararası Akdeniz Kısa Film Yarışması’nda Akdeniz havzasında üretilen kısa filmler Altın Koza için perdeye yansıyacak.



Festivalin Onur Ödülleri ise Türk sinemasına oyuncu ve yönetmen olarak damgasını vurmuş önemli isimlere veriliyor.



