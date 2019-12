-ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR ADANA (A.A) - 19.09.2010 - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. Altın Koza Uluslararası Film Festivali, yarınki film gösterimleriyle başlıyor. İlki 1969 yılında, Altın Koza Film Şenliği adıyla aralıklarla yapılan ve 2005 yılından itibaren Altın Koza Film Festivali adıyla düzenlenen festival, bu yıl 41. yaşını kutlayacak. Koza AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bir hafta boyunca devam edecek festival kapsamında sinemaseverler 205 başyapıtı, düzenlenecek 442 gösterim aracılığıyla izleme şansı bulacak. Türk ve dünyaca ünlü sanatçıların da konuk olarak katılacağı 17. Altın Koza Film Festivalinin resmi açılışı 21 Eylülde Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılacak. Açış filmi etkinliğinde, hayatını ailesine adamış Madridli bir kadının, bir gecede değişen yaşamını konu alan ''Piyanosu Olmayan Kadın'' gösterilecek. Geleneksel Sevgi Korteji'nde, medya ve sinema sanatçılarından oluşan festival konukları 24 Eylülde Adana sokaklarında halkla buluşacak. Festivalde Geleneksel Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl, oyuncu Müjde Ar ile ünlü sinema eleştirmeni Atilla Dorsay'a verilecek. Festivalin Gösterim Bölümü'nde Müjde Ar'ın Ah Güzel İstanbul (1981), Adı Vasfiye (1985), Arabesk (1988), Asiye Nasıl Kurtulur (1986), Teyzem (1986) isimli 5 filmi izleyiciyle buluşacak. Atilla Dorsay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, festival boyunca Adana Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. -ULUSAL UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI- Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal'', Onur Ünlü'nün ''Beş Şehir'', Atıl İnaç'ın ''Büyük Oyun'', Nesli Çölgeçen'in ''Denizden Gelen'', Hakan Algül'ün ''Eyvah Eyvah'', Selim Demirdelen'in ''Kavşak'', Zeki Demirkubuz'un ''Kıskanmak'', Levent Semerci'nin ''Nefes: Vatan Sağolsun'', Melik Saraçoğlu ile Hakkı Kurtuluş'un ''Orada'' ve Ümit Ünal'ın ''Ses'' filmlerinin yarışacağı bildirildi. -FESTİVALİN ONUR KONUĞU THE ANGELOPOULOS- Dünyaca ünlü Yunan yönetmen Theo Angelopoulos, festivalin ''Onur Konuğu'' olarak Adana'da olacak. Yönetmenin her biri başyapıt düzeyindeki filmleri Kitera'ya Yolculuk / Voyage to Cythera (1984), Arıcı / The Bee-Keeper (1986), Leyleğin Geciken Adımı / The Suspended Step of the Stork(1991), Ulis’in Bakışı / Ulysses’ Gaze(1995), Sonsuzluk ve Bir Gün / Eternity and A Day (1998), Ağlayan Çayır / Trilogy I: The Weeping Meadow (2004) ve Zamanın Tozu / Trilogy II: The Dust of Time (2008) isimli filmlerinden oluşan seçki ''Balkanların Belleği: The Angelopoulos'' adı altında bir gösterim programıyla izleyiciyle buluşacak. Program, yönetmenin Adana'da gerçekleştirilen ilk toplu gösterimi olacak.