Altın Koza Film Festivali başlıyor

T24- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 20 Eylül'de başlıyor.



26 Eylül tarihine kadar devam edecek festival kapsamında 200’ü aşkın film sinemaseverle buluşurken; Adana, Türkiye ve dünyaca ünlü konuklara ev sahipliği yapacak.



41 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Altın Koza Film Festivali’nin 17’incisi bugün 20 Eylül'de başlıyor. Bir hafta boyunca devam edecek festival kapsamında sinemaseverler 205 başyapıtı, düzenlenecek 442 gösterim aracılığıyla izleme şansı bulacak. Türkiye ve dünyaca ünlü sanatçıların da konuk olarak katılacağı 17. Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış filmi etkinliği 21 Eylül Salı günü Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.



Açılış 'Piyanosu Olmayan Kadın'la

Açılış filmi etkinliğinde, hayatını ailesine adamış Madridli bir kadının, bir gecede değişen yaşamını konu alan, ‘Piyanosu Olmayan Kadın’ gösterilecek. Gösterim, filmin Türkiye prömiyeri olacak.



Uluslararası San Sebastiyan Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ‘Gümüş İstiridye’yi ve Özel Mansiyon Ödülü’nü alan filmin yönetmeni, Javier Rebollo. Geceye, filmin oyuncularından Jan Budar da katılacak.



Paneller ve atölyeler

17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sinema gösterimlerinin yanısıra meraklıların ilgisini çekecek pekçok söyleşi ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 10 dev yapıtın yanısıra, öğrenciler tarafından hazırlanan filmlerden oluşan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Havzası’nda yeralan ülkelerdeki kısa filmcileri buluşturacak olan Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması kapsamında da pekçok eser seyirciyle buluşacak.



Festival kapsamında Onur Ödülü takdim edilecek olan Atilla Dorsay’ın sergi ve söyleşisinin yanısıra, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Jüri Başkanı olarak görev yapan senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk de öğrencilerle bir araya gelecek. Sinema yazarı Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan ‘Filistin’de Sinema Yapmak’ başlıklı oturumda Filistinli yönetmen ve basın mensupları ülkedeki sinema sektörünü masaya yatırırken, ‘Filistin Barışa Hasret’ başlıklı bölümde ise Filistinli sinemacılar tarafından çekilen ve başka ülkelerden yönetmenlerin Filistin'de çektiği belgeselleri izleyici ile buluşturacak.



Adana'da 'Yıldızlar Geçidi'

17. Adana Altın Koza Film Festivali pekçok ünlü konuğa da ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü Yunan yönetmen Theo Angelopoulos festivalin Onur Konuğu olarak Adana’ya gelirken, festivalde yarışan filmlerin oyuncularından, organizasyonlarda görev alan sanatçılara kadar pekçok ünlü isim kenti ziyaret edecek. Festivalde sinema gösterimi dışında Sibel Can ve Göksel tarafından düzenlenecek halk konserleri, havai fişek gösterileri ve festival konuklarını Adanalılarla buluşturacak Sevgi Korteji gibi etkinlikler de yer alıyor.



