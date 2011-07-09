-ALTIN KEMER, 14 YILDIR SAHİBİNİ ARIYOR EDİRNE (A.A) - 09.07.2011 - Yağlı güreşlerin finali sayılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tüm pehlivanların hayallerini süsleyen, çayırın şampiyonu başpehlivanlık yarın belli olacak ''Gaddar'' lakaplı Kel Aliço'nun 26 yıl elinde tuttuğu bu prestije son 14 yıldır en yakın pehlivan, son iki yılın başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl da rakiplerinin sırtını yere getirirse, 14 yıl sonra altın kemerin ebedi sahibi olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, güreş kurallarına göre, başpehlivan olan pehlivan 1 yıllığına altın kemerin sahibi oluyor, bir anlamda emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl sonra başpehlivan olamazsa iade ediyor. Ta ki, 3 yıl fire vermeden başpehlivan oluncaya kadar, 3 yıl üst üste Kırkpınar Şampiyonu altın kemerin de ebedi sahibi oluyor. Bugüne kadar iki kere altın kemer sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı'yı, birer kez sürekli altın kemerin sahibi olan Ordulu Mustafa Bük, Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal izledi. 1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemediği için 14 yıldır altın kemer sahibini arıyor. 646. ve 647. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara, önceki yıl sürekli altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen, Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu unvanı alamamıştı. Bu yıl altın kemere en çok yaklaşan Antalyalı Yeşil pehlivan, Er Meydanı'ndaki en heyecanlı ve dikkat etmesi gereken güreşçi olacak. ''Tarih tekerrürden ibarettir, Yeşil benim elimden altın kemeri aldı, bende onun elinden alacağım'' açıklamalarında bulunan Ordulu Recep Kara, bir anlamda Ordu-Antalya karşılaşmasının da sinyalini verdi. Kırkpınar'da bu yıl, Yeşil'in altın kemerin ebedi sahibi olmak için vereceği mücadelenin yanında onu bu mücadeleden etmek isteyen pehlivanların güreşi olacak. Bu heyecanlı ve bir o kadar da meraklı düğüm, yarın saat 18.00'de başlayacak başpehlivanlık final güreşlerinin sonunda belli olacak. -KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI Osmanlı ve cumhuriyet dönemleri Tarihi Kırkpınar başpehlivanları şöyle: Gaddar Kel Aliço (26 Yıl başpehlivan), Koca Yusuf (1887), Adalı Halil (18 Yıl Başpehlivan, Hergeleci İbrahim (1914), Molla İzzet (Silivrili), Nakkaş Eyüp (Çatalcalı), Kızılcıklı Mahmut (1914) Kurtdereli Mehmet (Balıkesirli) Çolak Molla Mümin (Çatalcalı), Suyolcu Mehmet, Edirneli Himmet Pehlivan, Arnavut Benli Abdullah (1924), Geçkinlili Yusuf Edirneli (1925), Çömlekköylü Kara Emin (1926), Manisalı Rıfat (1927), Mandıralı Kayıkçıoğlu Mehmet (1928), Gostivarlı Mülayim Pehlivan (1929), Bandırmalı Kara Ali(1930-31-32-33) Babaeskili İbrahim Erdi (1945), Tekirdağlı Hüseyin Ali (1935-36-37-38-39-40-41-42) Sındırgılı Şerif (1946), Kulelili Mustafa Yenice (1948), Sındırgılı Şerif (1949), Hayrabolulu Süleyman Yener (1950), Adapazarlı İrfan Atan (1951) Balıkesirli Tarzan Mehmet (1952) Adapazarlı İrfan Atan (1953-1955) Bandırmalı Hasan Acar (1957) Adapazarlı Adil Atan (1958) Samsunlu İbrahim Karabacak (1954-1956-1959-1960) Adapazarlı Sezai Kanmaz (1963) Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı (1961-1964) İzmirli Kara Ali Çelik (1965) Ordulu Mustafa Bük (1966-67-68 Altın Kemer) Babaeskili Nazmi Uzun (1969) Denizlili Hasan Şahin (1971) Akhisarlı Mustafa Yıldız (1972 Ordulu Davut Yılmaz (1973) İzmirli Kara Ali Çelik (1974) Karamürselli Aydın Demir (1976-77-78 Altın Kemer) Muğlalı Mehmet Güçlü (1980) Akhisarlı Mustafa Yıldız (1981) Denizlili Hüseyin Çokal (1982-83-84 Altın Kemer) Bandırmalı Sabri Acar (1985-79) Balıkesirli İbrahim Gümüş (1986) Hataylı Recep Kılıç (1987) Antalyalı Recep Gürbüz (1988) Balıkesirli Saffet Kay (1989) Karamürselli Ahmet Taşçı (1990-91-92-93 Altın Kemer) Antalyalı Cengiz Elbeye (1994) Karamürselli Ahmet Taşçı (1995-96-97 Altın Kemer) Antalyalı Cengiz Elbeye (1998) Karamürselli Ahmet Taşçı (1999-2000) Vedat Ergin (2001) Hasan Tuna (2002) Kenan Şimşek (2003) Şaban Yılmaz (2005) Osman Aynur (2006) Recep Kara (2004-2007-2008) Mehmet Yeşil Yeşil (2009) Mehmet Yeşil Yeşil (2010). 1934 yılında Gostivarlı Mülayim ile Tekirdağlı Hüseyin Başpehlivanlık için güreş yapmış, ancak yenişememişler. 1947 yılında ise Düzceli İsmail Atay ile Hayrabolulu Süleyman Ertaş başpehlivanlığa güreşmiş, ancak bu pehlivanlar diskalifiye edilmişlerdi. 1962 ve 1970 yıllarında başpehlivanlık güreşleri yapılmamış, 1975 yılında ise güreşler yarıda kalmıştı.