-ALTIN KAPALIÇARŞI'DA REKORUNU YENİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 80,65 liraya yükselerek rekor kırdı. Gün içinde 80,80 lira seviyelerini gören 24 ayar külçe altın kapanış rekorunu yeniledi. Altının bundan önceki rekor kapanışı 80,60 lira ile 22 Haziran Çarşamba gün sonunda gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 542 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 79,65 80,00 80,30 80,65 Cumhuriyet Ata Lira 530,00 537,00 532,00 542,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 72,48 78,40 73,00 78,60 Vakıf Altını (5 Gr.) 399,18 402,82 400,04 403,87 Vakıf Altını (100 Gr.) 7.983,60 8.056,38 8.000,71 8.077,36 Lira Ziynet 509,37 525,60 513,51 529,77 Yarım Ziynet 253,29 263,80 255,35 265,89 Çeyrek Ziynet 127,14 132,40 128,18 133,44