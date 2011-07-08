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Ekonomi

ALTIN KAPALIÇARŞI'DA REKORUNU YENİLEDİ   İSTANBUL (A.A)

08 Temmuz 2011 20:31

-ALTIN KAPALIÇARŞI'DA REKORUNU YENİLEDİ   İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 80,65 liraya yükselerek rekor kırdı. Gün içinde 80,80 lira seviyelerini gören 24 ayar külçe altın kapanış rekorunu yeniledi. Altının bundan önceki rekor kapanışı 80,60 lira ile 22 Haziran Çarşamba gün sonunda gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 542 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 79,65    80,00 80,30    80,65 Cumhuriyet Ata Lira   530,00   537,00   532,00   542,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     72,48    78,40    73,00    78,60 Vakıf Altını (5 Gr.)      399,18   402,82   400,04   403,87 Vakıf Altını (100 Gr.)    7.983,60 8.056,38 8.000,71 8.077,36 Lira Ziynet                   509,37   525,60   513,51   529,77 Yarım Ziynet                  253,29 263,80   255,35 265,89 Çeyrek Ziynet                  127,14   132,40    128,18   133,44    

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