Altın ihracatındaki patlama İngiliz basınında

Financial Times, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne altın ihracatının arttığına dikkat çekerek, altın satışındaki patlamanın İran'ın talebinin artmasından kaynaklandığını belirtti.



İngiliz Financial Times Gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den satın aldığı altın miktarının hızla arttığını belirterek bu ülkenin bir numaralı ihraç pazarı haline geldiğini yazdı.

Gazeteye göre altın satışındaki patlama İran'ın talebinin artmasından kaynaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran'ın geleneksel antreposu olarak biliniyor ve İran, parasının hızla değer kaybetmesi, artan enflasyon ve bankalarına yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle koruma için altına yöneliyor.

Financial Times dün açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarına dayanarak bir ay içinde 1.6 milyar dolarlık altın aynı dönem içinde 1 milyar 100 milyon dolarlık da otomobil satıldığını belirtiyor. Bu rakamlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri iki aydır üst üste Almanya'yı geride bırakarak en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu. Eylül 2011'e kıyasla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan satış yüzde 450 oranında artış gösterdi.

Haberde özetle şöyle deniyor:

"Türkiye önemli bir altın üreticisi değil. Ama Türkiye'de bu yıl altın ihracatı, ithalatını geçti. Türklerin altın biriktirme geleneği var ve Merkez Bankası Başkanı'na göre Türkiye'nin 115 milyar dolarlık altını bulunuyor. Bu yıl İran'a altın ihracatının artması, nükleer programı nedeniyle bu ülkeyi daha da tecrit etmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çekti. İranlı alıcılar da bu kez Türkiye altınını Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden almaya başladı."



BBCTürkçe