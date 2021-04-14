Altın hızma, yumurta, vergi iadesi; dünyada insanları aşıya teşvik etmek için neler sunuluyor?

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Yeni tip Koronavirüs'e karşı aşılama kampanyaları sürerken pek çok ülkede insanların aşı olmaya teşvik edilmesi için çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Hindistan, aşı olanlara altın burun hızması sunarken Çin'de de aşı olan vatandaşlara yumurta veriliyor. ABD'de pek çok gıda şirketi aşı kartıyla gidenlere ücretsiz seçenekler sunuyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs'e karşı "en güçlü silah" olarak nitelendirilen aşılar pek çok ülkede uygulanırken vatandaşların duyduğu endişeleri gidermek için farklı yöntemler deneniyor.

Çin'de bazı bölgelerde aşı olanlara yumurta, alışveriş kuponu, parklara ücretsiz giriş hakkı, tavuk kanat gibi çeşitli teşvik teklifleri sunuluyor.

Hindistan'ın bir şehrinde ise aşı olmaya giden kadınlara altın hızma erkeklere ise el blenderı teklif ediliyor. Hindistan'ın farklı bölgelerinde aşılar karşılığında abur cubur gıda, araç tamiri indirimi gibi teklifler sunuluyor. Yeni Delhi belediyesi, aşı karşılığında yüzde 5'lik vergi iadesi sunuyor.

Rusya'da aşı teşvikleri dondurma, İsrail'de Coca-Cola, bira, pizza gibi seçenekler olabiliyor. Dubai'de ise üç restoran aşı olduğuna dair bir belge ile gidenlere indirim şansı veriyor.

ABD'de ise bazı gıda zincirleri aşı olanlara özel kampanyalar başlattı.

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