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Ekonomi

Altın hızla düşmeye devam ediyor

Altın, 33 dolar birden düşerek 1.444,99 dolara geriledi

15 Nisan 2013 10:31

Altın fiyatları Aralık 2008'den bu yana görülen en sert güniçi düşüşü gördü. Fiyatlar 33 dolar birden düştü.
 
Altın fiyatları sert düştü.

Cuma günü 1.477 dolar ile son iki yılın en düşük seviyesine yakın seyreden altın fiyatları, bu noktadan gelen satışlarla 33 dolar birden düşerek 1.444,99 dolara geriledi.

Önceki seanstaki kayıplar yüzde 5'i bulurken, bugünkü seansta altın yüzde 2,29 kayıpla seyrediyor.

Singapur'dan bir yatırımcı, altının 1.500 dolar psikolojik sınırının altına gerilemesine piyasaların tepki verdiğini, düşüş trendinin uzun soluklu olmayacağını düşündüğünü söyledi.

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