-ALTIN HESAPLARININ CAZİBESİ ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Türk bankacılık sektöründeki altın hesaplarının büyümesi de sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesaplarının toplam tutarı 2010 Mayıs sonuna göre bu yılın aynı döneminde 3,5 kat artarak 4 milyar 178 milyon liraya ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre, bankaların altın depo hesabı büyüklüğü yaklaşık 49 tona yükseldi. Fiyatlarındaki artışla birlikte altın hesaplarındaki çeşitlilik ve müşteri sayısı artarken, son dönemde mevduat yatırımcılarının bir kısmının pozisyon değiştirerek altın hesaplarına yöneldiği belirtiliyor. 2010 sonuna göre ilk 5 ayda toplam mevduattaki büyüme yüzde 4,3 olurken, Türk bankacılık sektöründeki altın varlığı da yüzde 74,1 arttı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıfbank'ta bu yılın ilk yarısı itibarıyla altın hesabı sahibi müşteri sayısının 2010'un aynı dönemine göre yüzde 300'ü aşan bir oranda (yaklaşık 4 kat) artış gösterdiğini, bankada 30 Haziran 2011 itibariyle hesabında altın bulunan müşteri sayısının 20 bin civarında ve bunun parasal karşılığının yaklaşık 300 milyon lira olduğunu bildirdi. Ecesoy, Vakıfbank'ın altın varlığının 2010 sonu itibarıyla yaklaşık 1,7 ton iken, ilk yarı itibariyle yaklaşık yüzde 110'a varan artışla 3,5 tona yükseldiğini belirterek, altın ile ilgili beklentilerini şöyle açıkladı: ''Uluslararası piyasalarda altının ons'u yeni bir rekor kırarak 1,600 dolar civarında işlem görmektedir. Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin artarak devam etmesi ve soruna kalıcı ve uygulanabilir bir çözüm getirilememesi, piyasalardaki güvensizliği ve kırılganlığı artırmaktadır. Bunun yanı sıra ABD'deki borçlanma tavanının yükseltilmesine ilişkin olarak temerrüde düşülme ihtimali olan tarihe çok yaklaşılmasına rağmen, ilgili tarafların yasal bir zeminde henüz uzlaşamamış olması ve tartışmaların sürmesi piyasalarda ek bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu da güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altına olan talebi artırmaktadır. Dünyada rezerv paralara ilişkin artan güvensizliğin yakın gelecekte kalıcı olarak ortadan kaldırılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, altın fiyatlarında kalıcı bir geri çekilme beklemek doğru olmayacaktır. Aksine belirsizliklerin artması halinde fiyatlardaki yükselişin devamını beklemek gerekmektedir. Bu durum son bir yıllık süreçte yaşanan gelişmelere benzer bir biçimde altın hesap sayısının ve altın tutarının hızlı bir biçimde artmasını beraberinde getirecektir.'' -İŞ BANKASI ALTIN HESAPLARINDA BİR YILLIK DÖNEMDE YÜZDE 147'LİK BÜYÜME- İş Bankası Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü Meltem Kökden de bankadaki altın hesaplarının TL bakiyesinin Mart 2011 sonu itibariyle geçen yılın Mart ayı sonuna göre son bir yıllık dönemde yüzde 147'lik büyüme kaydettiğini belirterek, ''2010 yılı sonundan 1 Nisan'a kadar olan dönemde altın hesaplarımız yüzde 37 oranında büyümüştür. Altın hesaplarımızın 31 Mart itibariyle toplam büyüklüğü 1,16 milyar lira olup, bankamız altın ürünlerine olan yüksek talebin devam edeceğini düşünüyoruz'' diye konuştu. Yapı Kredi Perakende Bankacılık Grup Direktörü Mehmet Cemalcılar ise bankanın bu yıl ilk 6 aydaki toplam vadeli ve vadesiz altın mevduat tutarını 2010 Haziran ayı ile kıyasladıklarında vadeli tutarının yüzde 300, vadesiz tutarının ise yüzde 100 oranında arttığını, bundaki en önemli etkenin global piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve altının her dönemde en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülmesi olduğunu söyledi. Cemalcılar, Yapı Kredi olarak Türkiye'de yastık altında saklanan altın miktarının fazlalığından yola çıkarak ve Türk halkının altına olan ilgisi doğrultusunda bu ürünü oluşturduklarını, tüm bankaların altına yönelik çıkardıkları ürünler ve kampanyaların yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olacağını belirtirken, ''Genel olarak altını seven ve altına yatırım yapan bir kültüre sahip olduğumuzdan ziynet eşyası alan kişiler için altın mevduat hesabının tercih edilen bir yatırım aracı olacağını düşünüyoruz'' dedi. -YAPI KREDİ VADELİ ALTIN MEVDUATI MÜŞTERİ SAYISINDA YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ- Yapı Kredi olarak 2011 yılındaki müşteri sayısında 2010 Haziran ayına kıyasla vadesiz altın mevduatında yüzde 52, vadeli altın mevduatında ise yüzde 300'lük artış olduğunu kaydeden Cemalcılar, vadeli altın mevduatında ortalama vadenin TL mevduat ürününe göre daha uzun olduğunu, müşterilerinin minimum 2 ay ve üzerinde yatırım yapmayı ve ürünü ağırlıklı olarak kişisel bankacılık segmentinin tercih ettiğini, ortalama hesap büyüklüğünün ise 40 bin lira lira civarında bulunduğunu kaydetti. Vadesiz altın mevduatında da ağırlığın kişisel bankacılık müşterilerinin yanı sıra kitle müşterilerinden de oluştuğunu ifade eden Cemalcılar, ''Yılbaşından beri vadeli ve vadesiz altın hesabı bulunan müşteri sayımızda yüzde 19'luk artış gerçekleşti. Altın Fonu'nda da ciddi bir satış grafiği yakaladık'' dedi. Mehmet Cemalcılar, mevcut piyasa şartları göz önünde bulundurulacak olursa, önümüzdeki dönem içerisinde bankaların altın işlemlerinde daha yoğun olarak kullanılacağı inancını taşıdıklarını ifade ederek, altının Türk yatırımcısı için hiçbir dönemde cazibesini kaybetmeyen bir ürün ve Türk yatırımcısının altına olan ilgisinin her dönemde yüksek olduğunu söyledi. -GARANTİ'DEKİ ALTIN HESAPLARI YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTTI- Garanti Bankası yetkilileri, bu yılın ilk 5 ayında 2010'un aynı dönemine göre, Garanti'deki altın hesaplarının yüzde 50'den fazla arttığını, hacmin ise 2 katına çıktığını belirterek, FED'in bilançosunu küçültmedikçe altın için olumlu ortamın korunacağını, Avrupa'daki sorunların devamı ve diğer emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin de etkisiyle altın fiyatında yukarı yönlü eğilimin yavaşlayarak da olsa sürmesini beklediklerini kaydetti. Kuveyt Türk Katılım Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz da mevduattaki artışın hız kestiğini, mevduat hesabında para tutan bir kısım yatırımcının son dönemde pozisyon değiştirerek altında pozisyon almaya başladığını ifade ederek, altın yatırımcılarının uzun vadeli pozisyon aldığını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de yılda yaklaşık 5-6 milyar liralık altının yastık altına girdiğini, son yıllarda bu trendin hız kestiğini kaydetti.