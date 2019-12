-ALTIN HESAPLARINA İLGİ ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Altın fiyatlarında son 2 yılda kaydedilen artış, Türk bankalarının ilgisini altın hesaplarına yöneltirken tasarruf sahiplerini de bankalardaki altın hesaplarına çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Eylül 2010 verilerine göre, bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesaplarının toplam tutarı 2009'un tamamına göre 2 kat artarak 1 milyar 755 milyon TL'ye ulaştı. Bankaların altın depo hesabı büyüklüğünün ise 2008 yılında 8 ton civarında iken, 2010'a kadar 14 ton civarında artış göstererek 22,5 ton (yaklaşık 1,4 milyar TL) seviyelerine yükseldiği ifade ediliyor. Birkaç yıl önce 1-2 banka ile sınırlı kalan altın hesabı ürünleri günümüzde birçok bankada müşteriye sunulur hale geldi. Çeşitliliği ve müşteri sayısı giderek artan altın hesapları, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına aracılık ederken, küresel gelişmelerden olumsuz etkilenmek istemeyen tasarruf sahiplerini de faize dayalı yatırım araçlarındaki getirinin azalması ve altının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olması dolayısıyla yatırıma çekiyor. Bireysel müşterilerin bankalarda açtığı altın hesaplarında son bir yılda ciddi artış kaydedildi. Altın ürünlerine talebin artarak devam etmesi sektörü altına dayalı ürün çeşitliliğine yöneltiyor. Altın hesaplarının yanı sıra, bankalardaki altın fonlarının sayısı da artıyor. Bazı bankalar, altın kredisi ve altın kazandıran kredi kartı gibi farklı enstrümanlar sunuyor. Bazı bankalar da önümüzdeki dönemde altın çek çıkartacak. -İŞ BANKASI'NDAN ALTIN İŞLETME KREDİSİ VE ALTIN İHRACAT KREDİSİ- İş Bankası'nda altın yatırımı yapmak isteyen müşteriler için 2 farklı ürün bulunuyor. Bankanın mevduat niteliğinde olan ve gram olarak takip edilen altın hesabı, yatırım hesabı aracılığıyla müşterilere sunulan ve adet olarak izlenen 1 gram altına, tam cumhuriyet altınına ve yarım cumhuriyet altınına eşdeğer kaydi altın ürünleri bulunuyor. İş Bankası Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü Meltem Kökden, fiziki saklama riski olmaksızın altın yatırımı isteyen banka müşterilerinin anılan ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, İş Bankası'nın şu ana kadar altının yükselişini öngörenler için anapara garantili ve anapara korumalı iki adet fon halka arz ettiğini bildirdi. Kökden, İş Bankası'nda, altın üretimi ve ticareti ile uğraşan ticari kurumlara sunulan altın işletme kredisi ve altın ihracat kredisi ürünleri bulunduğunu, altın kredilerinin yurt içinde yerleşik yatırımcılara; altının fiziken teslimi, kredi karşılığının TL olarak ödenmesi veya yatırımcının altın depo hesabına alacak kaydedilmesi şeklinde kullandırıldığını, yurt dışında yerleşik yatırımcılara ise kredi karşılığının döviz olarak da ödenmesinin mümkün olduğunu anlattı. -VAKIFBANK'TA ALTIN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ 200 MİLYON TL- VakıfBank'ta 9 çeşit altın türünün fiziki olarak ya da hesaben alım/satımının yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Ayrıca bankanın kurucusu olduğu B Tipi Altın Fon da müşterilerce alınıp satılabiliyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, bankada 31 Ekim 2010 tarihi itibariyle hesabında altın bulunan müşteri sayısının 7 bin 125 olduğunu belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre hesabında altın bulunan müşteri sayısında yüzde 75'e varan artış meydana geldiğini bildirdi. Ecesoy, müşteri hesaplarında yer alan altının kilogram değerinin 31 Ekim 2010 itibariyle yaklaşık bin 400 kilogram, parasal karşılığının ise yaklaşık 86 milyon TL olduğunu, aynı dönemde altın alım satım işlem hacminin ise 200 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti. -YAPI KREDİ ALTIN FONU'NDA DA ''CİDDİ'' BİR SATIŞ GRAFİĞİ YAKALADI- Yapı Kredi'de hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı bulunuyor. Mart ayından itibaren dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamak isteyen müşterileri için altın fonu imkanı da veren banka, faizlerin düşüşüne paralel alternatif getiri imkanı sunan Altına Endeksli Mevduat ve Anapara Garantili Fonları'nı da dönemsel olarak müşterilerine sunuyor. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörü Mehmet Cemalcılar, yılbaşından beri vadeli ve vadesiz altın hesabı bulunan müşteri sayısında yüzde 33'lük artış gerçekleştiğini kaydederek, altın fonunda da ''ciddi'' bir satış grafiği yakaladıklarını söyledi. -HALKBANK ALTIN İŞLEMLERİNİN ATM'LERDEN YAPILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR- Halkbank, tasarruf sahiplerine birikimlerini değerlendirmeleri için vadesiz altın mevduat hesabı ürünü sunuyor. Birikimli vadesiz altın mevduat hesabı ile müşteriler bankanın kredi kartlarından veya vadesiz hesaplarından verecekleri talimat ile aylık veya 3 aylık devrelerde asgari 1 gram altın olmak üzere kolayca birikim yapabiliyor. Anapara Korumalı Altın Yatırım Fonu ile altında yükseliş bekleyen ancak riski sevmeyen ve anaparasını kaybetmek istemeyen müşterilere de yatırım fırsatı sunuluyor. Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, müşterilerinin şubeleri dışında internet sitesinden de altın alım/satım işlemlerini yapabildiğini belirterek, altın işlemlerinin ATM'lerinden de yapılabilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi. -GARANTİ'DEN ALIŞVERİŞLERDE ALTIN KAZANDIRAN ALTIN BONUS KARTI- Garanti Bankası, 2007 sonundan itibaren müşterilerine altın hesabı sunmaya başladı. Altının düşüşü ya da yükselişinden faydalanarak kazanç sağlamak isteyenler için altına endeksli mevduat hesabımız ve dönemsel olarak çıkarılan anapara korumalı altın fonları altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile dünya piyasasındaki fiyat gelişmelerinden faydalanmak isteyenler için altın fonu ve yapılan tüm alışverişlerde altın kazandıran ''ilk'' ve ''tek'' kredi kartı Altın Bonus kartı bulunuyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, önümüzdeki dönemde müşterilerinin yanı sıra müşterileri olmayan tüketicilerin de talep edebileceği altın hediye çeki sunacaklarını, yakınlarına altın hediye etmek isteyenler için hazırladıkları bu çek aracılığıyla çek sahiplerinin, şubelerinden altın gramı karşılığında TL alabileceğini ya da kendisi için bir vadesiz altın hesabı açtırarak belirtilen altın gramını bu hesabına yatırabileceğini bildirdi. -AKBANK, ALTIN HESABI VE ALTIN BİRİKİM HESABI GİBİ YENİ ÜRÜNLER SUNACAK- Akbank'ın müşterilerine sunduğu Akbank B Tipi Altın Fon'un büyüklüğü 85 milyon TL'nin üzerinde bulunuyor. Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, 6 bin adet B Tipi Altın Fon ve 3 bin adet altına dayalı anapara korumalı fona sahip müşterileri bulunduğunu ifade ederek, ''Altına dayalı fonlara sahip yaklaşık 9 bin 500 müşterimiz bulunmaktadır. Son bir yılda B Tipi Altın Fon'a sahip müşteri sayımız yüzde 25 oranında artarken, anapara koruma amaçlı fonlarımız ile 3 bin müşterimize de bu ürünlerle altının getirisinden yararlanma imkanı sunulmuştur'' dedi. Tözge, altına dayalı fonlarının büyüklüğünün toplamda 135 milyon TL olduğunu belirterek, her ay düzenli olarak halka arz ettikleri anapara koruma amaçlı fonlar içerisinde altın ve değerli madenlere dayalı fonları çıkarmaya devam ettiklerini, aralık ayının 2. haftasında altın, gümüş ve platinden oluşan sepetin yükselişine dayalı APK fonu halka arz edeceklerini, ayrıca gerekli başvuruların yapılmasının ardından altın hesabı ve altın birikim hesabı gibi yeni ürünleri de yakın zamanda satışa sunacaklarını bildirdi. -FİNANSBANK ALTIN ÇEK ÇIKARTACAK- Finansbank'ın altına yatırım yapmak isteyen müşterileri için 4 adet ürünü bulunuyor. Bunlar altın hesap, altın borsa yatırım fonu GOLDIST, biriktiren hesap altın ve altına yatırım yapan anapara koruma amaçlı fonlar şeklinde sıralanıyor. Aydın, kısa bir zaman içinde piyasaya çıkarmayı planladıkları altın çek ile müşterilerine, sevdiklerine altın hediye etmenin rahatlığını yaşatacaklarını bildirdi. -ALTIN MEVDUAT HESAPLARI KUVEYT TÜRK'ÜN PORTFÖYÜNÜN YÜZDE 5'İ CİVARINDA- Kuveyt Türk, ürünlerini, altına altın kazandıran katılma hesabı, altın depo hesabı, AltınÇek, altın havalesi, altın forward işlemi, altın destek finansmanı, altına endeksli finansman ve altın fonu Gold Plus gibi geniş bir yelpazede müşterilerine sunuyor. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, altın mevduat hesaplarının Kuveyt Türk'ün toplam portföyünün yüzde 5'i civarında olduğunu ve bu payın günden güne daha da arttığını belirterek, ''Geçen yıla göre bu hesapta yüzde 100 artış olmuştur'' dedi. -DENİZBANK'TAN YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜNE DAYALI FONLAR- DenizBank, müşterilerine altın hesabının yanı sıra, DenizBank B Tipi Altın Fonu, altın konusunda yükseliş ve düşüş öngörüsüne dayalı 2 ayrı koruma amaçlı altın fonu sunuyor. DenizBank Fon Yönetimi ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, altın fiyatlarındaki yükselişin müşterilerinin altına dayalı ürünlere olan talebini artırdığını, özellikle anapara korumalı amaçlı fonlarının riski azaltan etkisinin yatırımcıların bu ürünlere olan taleplerinde artış sağladığını kaydederek, Denizbank'ın, müşterilerin beklentileri ve istekleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde altına dayalı ürünlerdeki yenilikleri müşterileriyle buluşturmayı hedeflediğini söyledi. -ALTININ YATIRIM ARACI OLARAK PAYI MÜCEVHER VE SANAYİYE GÖRE ARTIYOR- TEB'de vadesiz altın depo hesabı, vadeli altın depo hesabı ve TEB B Tipi Altın Fon bulunuyor. TEB Altın Bankacılığı Direktörü Selami Erten, altın fiyatlarının 2008 Eylül ayından bu yana TL bazında yüzde 100'ün üzerinde değer kazandığını, artan fiyatlar ile birlikte büyük-küçük birçok yatırımcının yatırımlarını altına yönlendirdiğini ifade ederek, TEB nezdindeki altın hesaplarının adetsel artışının da bundan olumlu etkilendiğini ve bu dönemde bankada açılan altın hesaplarının adedinin 4-5 kat civarında artış gösterdiğini kaydetti. Bankaların altın depo hesabı büyüklüğünün 2008 yılında 8 ton civarlarından 2010 yılına kadar 14 ton civarında artış göstererek 22,5 ton (yaklaşık 1,4 milyar TL) seviyelerine ulaştığını kaydeden Erten, altının, yatırım aracı olarak payının da mücevher, sanayi ve diğer kollardaki payına göre her geçen gün arttığını söyledi. Erten, ''Bu bağlamda, bankalar ve diğer finans kuruluşları da yeni gelişen pastadan pay almak ve yastık altı olarak adlandırılan altının ekonomiye kazandırılması amacıyla altın veya altına dayalı yatırım ürünleri geliştirmeyi planlamakta olup yeni ürünler piyasaya çıkarılmaktadır'' dedi. -FORTIS, YENİ BİR YATIRIM ÜRÜNÜ SUNACAK- Fortis Bank, müşterileri için vadeli ve vadesiz 2 çeşit altın hesabı ile Fortis Bank B Tip Altın Fonu sunuyor. Fortis Bank Türkiye Perakende Bankacılık Grubu Pazarlama Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cem Ertem, ''Ülkemizde altının bir yatırım aracı olarak görülmesi ve altın hesaplarının sunduğu avantajlar sayesinde müşterilerimizin sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. Altına olan ilginin artması ile birlikte Bankamızda çeşitli altına dayalı yatırım enstrümanları sunulmaya devam edecektir. Yakın dönemde piyasaya yeni bir yatırım ürünü sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir'' şeklinde konuştu. -''YATIRIMCILARIN DÖVİZE OLAN İLGİSİ ALTINA YÖNELMİŞ DURUMDA''- Şekerbank'ta vadesiz altın hesap ve B Tipi Altın Fon bulunuyor. Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer, geçen yıldan bu yana bankanın altın hesap sayısında yaklaşık yüzde 120 oranında artış yaşandığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde vadesiz altın hesabının hacim ve adetlerinin artırılmasının planlandığını kaydetti. Özciğer, 2009 yılından bu yana altın fiyatlarındaki artışın yatırımcıyı altına yönlendirdiğini, Şekerbank'ta da, sektörde de altın hesabına talebin yükselen seyirde devam ettiğini bildirdi. Yatırımcıların önceki yıllarda dövize olan ilgisinin altına yönelmiş durumda olduğunu belirten Özciğer, ''Artık dünyada da ülkemizde de altın büyük rağbet görmektedir. Aynı zamanda büyük yatırımcıların altın rezervlerine olan ilgisi, altını uluslararası piyasalarda da en cazip yatırım aracı haline getirmiştir'' dedi. -ALBARAKA YENİ ÜRÜNLER PLANLIYOR- Albaraka Türk, müşterilerine altın depo hesabı sunuyor. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Turgut Simitçioğlu, bankada uygulamaya alındığı tarihten itibaren altın depo hesabının müşteri sayısının her geçen gün arttığını belirterek, altına dayalı ürünlerde; altın katılma hesabı, altın finansmanı, altın fonu ve birikimli altın hesabı gibi türevleri de yeni dönem planları dahiline almış bulunduklarını bildirdi. Simitçioğlu, ''Bankalar, gerek tasarruf amaçlı hesap açılması gerek altına dayalı kredi kullandırımıyla, altın bazlı yatırım enstrümanlarını daha da çeşitlendirerek ulusal altın piyasasının önemli bir aktörü haline gelecek ve hitap ettiği geniş müşteri portföyünü her geçen gün genişletecektir. Altının ons değerindeki önemli artış beklentilerinin, tasarruf sahipleri ve bankaların altına olan yönelimlerini artıracağını düşünmekteyiz'' diye konuştu. Bu arada HSBC de yatırımcılara HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu sunuyor.