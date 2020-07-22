Altın güne rekorla başladı

Gram altın 409 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, altının ons fiyatı da 1.850 doları aşarak 1.920 dolardaki tarihi seviyelere doğru hızla ilerliyor.

Altın fiyatları, hem yurt içinde hem de yurt içinde yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalarda 9 yılın zirvesinden tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hızla hareket eden spot altının onsu 1850 doların üzerine tırmandı.

Spot altındaki yükselişler yurt içi piyasalarda da rekor getirdi. Altının gram fiyatı 409 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyelerini daha da yukarı taşıdı. Yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesinde global piyasalardaki fiyatlamaların yanı sıra salgın nedeniyle ertelenen düğün sezonunun başlaması da etkili oluyor.

Sabah saatleri itibarıyla çeyrek altın 671 liradan Cumhuriyet altını ise 2 bin 671 liradan satılıyor.