‘Altın gibi stratejik madenler kamu eliyle işletilmeli’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, gerçek sahibinin halk olduğu ve yenilenemez özelliğinden dolayı gelecek nesillerin de hak sahibi bulunduğu altın dahil tüm stratejik madenlerin kamu eliyle işletilmesi gerektiğini savundu. Kriz ortamında güvenli liman olarak görülen altına yönelik talep artışının da gösterdiği gibi, bir devletin merkez bankalarında ve halkının elinde altın birikiminin yüksek olmasının bir ülke için stratejik derecede önemli olduğunu da vurguladı.



Soğancı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından, Ankara Milli Kütüphane'de düzenlenen "Altın Politikaları" Sempozyumunda yaptığı konuşmada, altın işletmeciliğinin emeğin değerinin ve enerji maliyetlerinin çevre duyarlılığının yüksek olduğu kurallara uyulan ülkelerde sürdürülmesi zor bir faaliyet olduğunu belirtti.



Türkiye'de mücevherat sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında çalışanlar yararına bu sektörün sorunlarının gözetilmesi ve çözüm bulma yönünde adım atılması gerektiğini vurgulayan Soğancı, şunları kaydetti:



"Bir devletin merkez bankalarında ve halkının elinde altın birikiminin yüksek olması ülke için stratejik bir önemdedir. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Altının stratejik bir maden olduğu kabul edildiğinde mevcut maden kanunda bu doğrultuda düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm doğal kaynaklar gibi altının da tükenen ve yenilemez olduğu düşünüldüğünde işletmeciliğinde kamu yararı göz ardı edilmemelidir. Altının üretiminden kullanımına kadar her aşamasında kamu yararı gözetilmedir."



Çevre faktörü gaz ardı edilerek madencilik faaliyetinin yürütülmesinin mümkün olmadığına işaret eden Soğancı, altın işletmeciliğinin de diğer maden işletmelerinden çok daha fazla doğaya atık bırakın bir işletmecilik olduğunu söyledi.



Getirdikleri yanında götürdükleri düşünüldüğünde bu işletmelerin sahipliğinin özel sektöre bırakılmaması gerektiğini savunan Soğancı "Gerçek sahibi halkımız olan ve yenilenemez özelliğinden dolayı gelecek nesillerin de hak sahibi olduğu altın dahil tüm stratejik madenlerimiz kamu eliyle işletilmelidir" dedi.



Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun da madenciliğin emek yoğun bir istihdam gerektirdiğini ve işsizliği azalttığını belirterek, bunun kırsal kesimden göçleri önleyici ve gelir dağılımını düzenleyici bir etkisinin bulunduğunu, ülkelerin kalkınmalarında lokomotif görevi gördüklerini kaydetti.



Bu nedenle madencilik ile ilgili politikaların gelecek nesillerin haklarının da kollanarak tayin edilmesi gerektiğini vurgulayan Torun, madenciliğe dönük sorunların ve politikaların bütünsellik içinde ele alınması gerektiğini ifade etti.



Bu arada Odanın Adana, İzmir ve Zonguldak Şube Başkanları da düzenlenen sempozyuma bazı kesimlerin "taraflı" olacağı iddiasıyla karşı çıkmalarını eleştirdi.





