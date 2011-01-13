-ALTIN FONLARINDA 4 KAT ARTIŞ İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Türkiye'de geçmiş yıllarda daha çok kuyumculuk sektöründe kullanılan bir hammadde olarak göze çarpan altının bir yatırım aracı olarak yaygınlık kazanmasında önemli görev üstlenen bankalar, çıkardıkları altın fonları ile ürün çeşitliliğini de artırıyor. Altın fonlarının miktarı son 2 yılda yaklaşık 4 kat artış kaydetti İstanbul Altın Borsası (İAB) üyesi bankalar tarafından çıkartılan yatırım fonlarında bulunan altınların saklaması İAB'de yapılıyor. İAB'de 2 adet borsa yatırım fonu, 1 adet yatırım ortaklığı ve 21 adet yatırım fonu olmak üzere 24 adet altına dayalı fonun saklaması gerçekleştiriliyor. 2010 yılı sonu itibariyle Borsa'da saklaması yapılan 24 adet altına dayalı fonda bulunan altın miktarı 8 bin 211 kilograma ulaşırken, söz konusu miktarın parasal karşılığının yaklaşık 570 milyon TL oldu. İAB Başkan Vekili Osman Saraç, altının yatırım aracı olarak öneminin ve hareketliliğinin artmasıyla bireysel ve kurumsal müşteriler tarafından talep edilen ve el değiştiren altın miktarının da yükseldiğini kaydetti. Saraç, dünyada altına dayalı borsa yatırım fonlarında 2 bin 100 ton civarında, 92 milyar dolarlık fiziki altın birikimi bulunduğunu belirterek, dünya üzerinde yatırım amacıyla tutulan altın miktarının 30 bin ton civarında, 1,3 trilyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. -TÜRKİYE'DEKİ ALTIN FONLARININ MİKTARI- İAB'de saklaması yapılan altın fonlarının miktarı son 2 yılda yaklaşık 4 kat artış kaydetti. Kasım 2010'da 6 bin 666 kilogram olan altın miktarının bir ay sonra, Aralık 2010'da 8 bin 211 kilograma yükselmesi dikkat çekti.