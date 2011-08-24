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Ekonomi

Altın fiyatları yüzde 4'e yakın düştü İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2011 20:36

-Altın fiyatları yüzde 4'e yakın düştü İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kapanışta düne göre yüzde 3,84 oranında düşerek 103,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,96 oranında düşerek 703,00 liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda da altının ons fiyatı dün kırdığı rekorun ardından gerilemeye başladı ve bugün akşam saatlerinde 1.765,14 dolara kadar düştü. Bu seviyeler dikkate alındığında ons fiyatındaki düşüş de yüzde 3,45'e ulaşmış durumda.

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