Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları, Brexit umutları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketini onaylayacağı beklentileriyle yükselişe geçti.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı İngiltere ile AB'nin Brexit sonrası dönem için bugün bir ticaret anlaşmasına varacakları umutları ve Donald Trump'ın eleştiriler getirse de Kovid-19 yardım paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.

Dünya'nın aktardığına göre, spot altın fiyatı bu sabah 1.880 dolar/ons seviyesini gördü, ardından 1.875.61 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, spot altın için ilk direnç olarak 1.888 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde ise 1.904 dolar/ons hedeflenebilir.