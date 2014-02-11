Altın fiyatları yılın zirvesinde

Altın 3 ayın en yüksek seviyesi olan 1287 dolara ulaştı. Analistlere göre bugün 1295 seviyesi test edilebilir.

Çin’den gelen fiziksel talep ve ABD 10 yıllıklarında fiyatların düşmesi altın fiyatlarını destekliyor. Altına paralel olarak gümüşte de Ağustos’tan beri en uzun süreli ralli yaşanıyor.

Külçe altında yüzde 0.8’lik yükseliş ile 1.287 dolar seviyesi görülürken gelinen seviye 18 Kasım’dan bu yana en yüksek seviye oldu. 5 gündür yükseliş kaydedilirken gümüş son 8 günlük yükseliş ile 20.213 seviyesine geldi.

Gram altın 91.50 direncinde

Öte yandan bu sabah gram altının 91.50 direncinde yer alıyor. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi durumunda takip edilmesi gereken seviyeler 91.90 ve 92.40 olarak gösteriliyor.

Direnç seviyesi olan 91.50’nin geçilememesi durumunda ise destek olarak 90.70 seviyeleri test edilebilir.

Yellen’ın ilk kongre sunumu Temsilciler Meclisi’nde yapması beklenirken konuşmalardan altın lehine bir açıklaması çıkması beklentisi zayıf. Dün açıklanan Çin’de fiziki talebin arttığı yönündeki veriler altın fiyatlarına destek oldu.

Çin Altın Birliği'nden alınan verilere göre, 2013'de değerli metalin kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1.176 metrik tona yükseldi. Pekin merkezli birliğin e-mail aracılığı ile yaptığı açıklamaya göre, Üretim yüzde 6,2 oranında artarak 428.16 ton olarak son 7 yılın en yükseğinde gerçekleşti.

Doğuya yönelen global talebe dikkat çeken Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin muhtemelen geçen yılın en büyük üreticisi olan Hindistan'ı yakalayacak. Geçtiğimiz yıl altın, FED'in parasal teşvik programında azaltıma başlayacağını açıklamasının etkisiyle 1981 yılından bu yana olan en büyük yıllık düşüşünü gerçekleştirdi.