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Ekonomi

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı; gram 600 TL

15 Kasım 2021 08:10

Gram ve çeyrek altında yükseliş devam ederken, ons altın haftaya hafif kayıpla başladı.

Gram altın haftaya 603 lira seviyesinden rekorla başlamasının ardından, 600 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram önceki haftayı 599 lira seviyesinden kapatmıştı.

Çeyrek altın ise yeni haftada yükselişini devam ettirirken, güne 981 lira seviyesinden başladı. Çeyrek geçtiğimiz haftayı ise 980 lira seviyesinden kapattı.

Ons altın ise geçtiğimiz hafta 1864 dolara kadar çıkarak 5 aylık zirvesini görmesinin ardından yeni haftaya 1857 dolar seviyesinden başladı. 

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