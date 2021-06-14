Altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde güçlenen ABD Doları'nın etkisi ile son bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Gram altında da fiyatlar bugün 500 TL'nin altına çekildi.

Küresel piyasalarda bu haftanın gündemi Fed'in çarşamba akşamı açıklayacağı faiz kararı. Faizlerle ilişkin kimsenin kafasında bir soru işaret bulunmasa da varlık alımlarına yönelik gelişmeler esas soru işaretlerini oluşturuyor. Geçen hafta ECB'den böyle bir adım gelebileceği konuşulmasına karşın; ECB varlık alım programının aynı tonda devam edeceğini açıklamıştı. Dünya gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, şu anda benzer bir ihtimal Fed için de mevcut. Karar açıklanana kadar Fed'in varlık alımlarını azaltma olasılığı piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam edecek. Oluşan bu tablonun yansımaları olarak spot altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 1.855 doların da altına geldi. Böylece spot altında 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeler test edilmiş oldu.

Gram altın 500 liranın altına indi

Gram altın fiyatları da dolar/TL kurundaki düşüşten de destek alarak geriliyor. Haziran ayı başında 530 liraya kadar çıkan gram altın bugün 500 liranın altına çekildi. Çeyrek altın 810 liradan Cumhuriyet altını ise 3.228 liradan satılıyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Analistler, Fed'in Çarşamba günü varlık alımı azaltımı konusunda bir işaret vermesi olasılığını fiyatlayan yatırımcıların kar realize etme, altın pozisyonlarını azaltma yoluna gittiklerini belirtiyorlar.

Morgan Stanley analistleri, Fed'in çarşamba günü yapacağı açıklamada parasal genişleme programının esnekliğini artırmaya yönelik zemin oluşturacak ifadelere yer vermesini bekliyorlar.