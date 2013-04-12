Altın fiyatları için korkutan tahmin!

Dünyaca ünlü yatırımcı George Soros’un düşüş işareti verdiği altında kayıplar sürüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün 1.553 dolar ile son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Soros’un altının artık güvenli liman olmadığını söylediği Şubat ayı ortasından bu yana altının onsu yüzde 5.3 değer yitirdi. Altının ons fiyatında yaşanan düşüş Kapalıçarşı’da da fiyatları vurdu. 2012 yılını 650 TL’den kapatan Cumhuriyet Altını, 610 TL’nin de altını gördü.

Korkutan tahmin Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, Altın Fiyatları ndaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak son gelen raporlar da altında düşüşün süreceği yönünde. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yaşanan düşüşe rağmen altında kayıpların artabileceğini belirterek müşterilerine “Elinizdeki altınları satın” tavsiyesinde bulundu.

Goldman Sachs, altının yıl sonuna kadar 1.450 dolara kadar gerileyeceği öngörüsünde bulunurken bu öngörü Şubat ayı sonu itibarıyla 1.600 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bankanın altının onsu ile ilgili 2014 yılı tahmini ise oldukça çarpıcı. Goldman Sachs, altının ons fiyatının 2014 yılı sonunda 1.270 doları görebileceğini açıkladı. Yani 1.553 dolar seviyelerinden işlem gören altının onsu 2014 sonuna kadar yüzde 18 daha değer kaybedebilir.

“2013 yılı içerisinde fiyatlarda aşağı yönlü riskler öngörüyoruz” diyen Goldman analistleri Damien Courvalin ve Jeffrey Currie, altındaki düşük fiyat tahminlerinin doğru çıkacağını ve hatta bu tahminlerden de büyük düşüşler görülebileceği uyarısında bulundu.

Fitili önce Soros ateşledi George Soros’un Şubat ayı ortasında 8.5 milyar dolar büyüklüğündeki portföyünde bulunan altın yatırımlarının büyük bölümünü sattığı ortaya çıkmıştı. 2011 yılında 1 milyar dolara civarında olan Soros’un altın yatırımı Şubat ayı ortasında 100 milyon doların altına indi.