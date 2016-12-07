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Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte; çeyrek ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 liradan, Cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor

07 Aralık 2016 14:47

Altının gram fiyatı, dünkü hızlı düşüşün ardından bugün 130 liranın altında dengelendi. Dün 133,34 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar/TL'nin hızlı düşüşüne paralel olarak 129 lira sınırına kadar geriledi ve günü yüzde 2,24 azalışla 129,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek 129,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 liradan, Cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor. 

NTV'de yer alan habere göre; 1.165,9 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise 1.168 dolar civarında işlem görüyor. 

Uzmanlar, dolar/TL'de görülen düşüşün gram fiyatındaki harekette etkili olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara, "Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel TL’ye yatır" çağrısında bulunmuştu:

 

 

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