Altın fiyatları 3 ay öncesine döndü

T24 - Altının onsu, Hindistan’daki faiz artışı ve vadeli işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarını kapamalarıyla yüzde 6 düşerek, son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Son beş işlem gününde 50 dolar değer kaybeden altın, 1.335 dolardan işlem görüyor.

Altındaki düşüşle birlikte içeride de çeyrek altın 114 liradan satılırken, cumhuriyet altının satış fiyatı ise ise 460 lirada bulunuyor.



Ancak gün içinde gelen alımlar, kritik seviye olarak görülen 1,322 doların altına inilmesini engelledi.



Analistlerin beklentisiyse altın fiyatlarında düşüşün devam etmesi yönünde.



ABD’li işlemciler, Hindistan Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesinin Hintli tüketicilerin değerli metale olan fiziki talebin azaltacağını düşünerek, altın pozisyonlarını kapattı.



Çin‘de de bankalararası faiz oranlarının artmasının emtia piyasalarında fiyat artışlarını yavaşlatabileceği konuşuluyor.



FED kararı sakinleştirir

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi’nin (FMOC) bu akşamki toplantısından, parasal genişlemenin devam edeceğine yönelik açıklamaların gelmesinin, altındaki düşüşü frenleyeceği tahmin ediliyor.



Finansal danışmanlık şirketi MF Global’in değerli metaller konusunda uzman analisti, “FOMC’un bu akşamki toplantıdan parasal genişleme konusunda fikir birliğine varması piyasaları sakinleştirecektir ve altın fiyatlarının 1,317 üzerine kalmasını sağlayabilir” dedi.



Ancak piyasada şu an için iyimser bir hava yok. Yalnızca Pazartesi günkü işlemlerde, vadeli altın piyasasında 81 bin sözleşme kapatıldı. Borsada işlem gören altın fonlarının da vadeli piyasadan çıktığı belirtildi.



Bazı analistlerse, altın fiyatlarındaki düşüşün, son dönemdeki hızlı yükselişin bir molası olarak kabul ediyor. Borsa işlemcisi Jordan Roy-Byrne, altının çekiciliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi ve “Şu anda bir durgunluk yaşansa da altındaki düşüşün büyük çaplı olmadığına dikkat çekmek istiyorum. Sıcak diğer piyasalarda bekliyor” dedi.



Diğer yandan, Reuters’ın bugün yayımladığı bir ankete göre, Wall Street analistleri altın fiyatlarının bu yıl 1.450 seviyesine çıkacağına inanıyor.





