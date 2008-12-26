Altın fiyatları 2009’da yükselebilir

Düşük faiz ortamında ekonominin canlanmasına yönelik atılacak adımlar, enflasyonun artmasına neden olabilir. Bu da altın fiyatlarını yükseltebilir.



Ekonomilerin zora düştüğü zamanlarda en güvenli liman olarak görülen altın, yatırım enstrümanları arasındaki önemini korumaya devam ediyor. Yatırım amaçlı ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altın, 2008 yılında istikrarlı yükselişini sürdürmüş ve tarihi zirve olan 1.032 doları görmüştü.



Tarihi zirvenin nedeni Euro/dolar paritesi ve petrol fiyatlarındaki artış kadar piyasalardaki spekülatif hareketlerdi. 2009 yılında ise altın fiyatlarını spekülatif hareketler değil, arz-talep dengesi belirleyecek. Enflasyonun artması durumunda altın fiyatlarında yükselişler yaşanabilir.

Goldaş Kuyumculuk Finans Müdürü Gökhan Aksu, yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının 2007 yılının Ağustos ayından, 2008 yılının Mart ayına kadar olan dönemde istikrarlı bir çıkış trendi izlediğini belirterek, onsun 650 dolar seviyelerinden tarihi zirve olan 1.032 dolar düzeyine ulaştığını söyledi.



850 dolarda yılı tamamlar



Aksu, 2008 yılının kalan aylarında ise altın fiyatlarının, tüm piyasaları etkileyen spekülatif hareketler nedeniyle inişli-çıkışlı bir trend izleyerek yıl içerisinde en düşük 681.75 ons/dolar seviyesini gördüğünü ifade etti. Gökhan Aksu, altın fiyatlarının 2008 yılını 850 ons/dolar seviyelerine yakın kapatacağını tahmin ediyor.



Altın fiyatlarının 2009 yılında rotasını nasıl çizeceği konusunda beklentilerini aktaran Aksu, “2009 yılı, global ekonomik krizin etkilerini net olarak göreceğimiz bir dönem olacaktır. Bu dönemde petrol ve türevleri ile emtiaya olan talebin düşük kalacağı, mevcut pozisyonların korunmasına yönelik bir yatırım stratejisi izleneceği kanısındayım.” diye konuştu. Aksu, bu nedenle altın fiyatlarının geçmiş dönemlerde olduğu gibi aşırı spekülatif değil, piyasa şartlarının getirdiği arz-talep dengelerine göre yön bulacağını söyledi.



Enflasyon artarsa...



2009 yılının ilk aylarında 800-900 ons/dolar seviyelerinde bir hareket görmenin mümkün olduğunu belirten Aksu, yatırımcıları ABD ve Avrupa’dan gelecek ekonomik veriler ile tedbirlerin iyi izlenmesi gerektiği konusunda uyardı. Gökhan Aksu, “Özellikle düşük faiz ortamında ekonominin canlanmasına yönelik atılacak adımlar, enflasyonun artmasına neden olabilir. Bu da enflasyona karşı korunmak amacıyla altın alımlarını artıracak ve fiyatların yükselmesine neden olabilecektir” diye konuştu.

