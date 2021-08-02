Altın dünyada ve Türkiye'de haftaya düşüşle başladı

Ekonomi Servisi

Altın haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki düşüşe paralel olarak yükselen ons altın, 1.830 dolarlardan 1.807 dolar seviyesine doğru geriledi. Düşüşte, ons altının 50 günlük ortalaması olan 1.827 doların geçilememesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Çin’in eğitim ve teknoloji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki şirketlere yönelik başlattığı soruşturmaların güvenli liman olarak değerlendirilen dolara yöneliş yarattığı, bunun da altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Yurtiçinde gram altının fiyatı da öğle saatlerine 488 TL’ye geriledi. Gram altının düşüşünde uluslararası piyasalarda altın fiyatının gerilemesinin yanı sıra TL’nin dolar karşısında değer kazanması da etkili oluyor.