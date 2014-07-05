'Altın bu yıl yükselecek, sonra ise 800 dolara düşecek'

Altın fiyatları yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ABD istihdamının hız kazanmasınn ardından yeniden dalgalanmaya başladı. Dünyaca ünlü altın uzmanı Mark Hulbert'e göre altın fiyatları bu sene yükselmeye devam edecek. Ancak sonraki yıllarda "gerçek değeri" ons başına 800 dolara düşecek. Altın 1319 dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta özellikle altının kaderini çizecek gelişmelere sahne oldu. ABD tarım dışı istihdam rakamlarının 288 bin ile beklentilerin üstünde çıkması altında düşüş etkisi yaratırken Ortadoğu ve Ukrayna’da yaşanan siyasi krizin halen canlı kalması altını destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ediyor.

Altında hem aşağı hem de yukarı yönde etkileyecek bu kadar önemli gelişmeler yaşanırken dünyanın en önemli altın analistlerinden Mark Hulbert'ten ilginç bir tahmin geldi. Hulbert Financial'ın sahibi ve Marketwatch yazarı Mark Hulbert ons başına 1319 dolar seviyesinde seyreden altın fiyatlarının bu sene daha da yükseleceğini öne sürerken "Ancak altının gerçek değeri 800 dolar. Önümüzdeki yıllara doğru bu yönde bir düşüş yaşayacağını tahmin ediyorum" dedi.



Enflasyona karşı korunak değil



Bir başka uzman TCW Group fon yöneticisi Claude Erb ise altının enflasyona karşı korunak özelliğini kaybettiğini, özellikle kısa vadeli dönemde enflasyona karşı altına yönelmenin işe yaramadığını belirtti. Erb, altının sadece 10 yıllarla ölçülecek derecede uzun vadeli bir dönemde enflasyona karşı etkili bir koruma sağladığına dikkat çekti.