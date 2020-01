Altın Bamya Ödülleri sahiplerini buldu; birincilik 'Mucize'ye

13. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında, Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ''Altın Bamya'' ödülleri belli oldu.

Ödüller, ilk kez sinemaseverlerin oylarıyla seçilirken birincilik ödülü Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Mucize filmine verildi. Son dönemlerde cinsiyetçi söylemlerde bulunan Erkan Petekkaya’ya mansiyon ödülü verildi ve “geçmiş olsun” dilendi.

“Cin-net Bamyası” özel ödülü Azem 2: Cin Garezi, Azap ve Alkarısı: Cinnet filmlerine verildi.

Altın Bamya'nın ödüller için yaptığı açıklama şöyle:

8. Altın Bamya Ödülleri'nde "Mucize" olmadı



"Altın Bamya Film Akademisi Ödülleri bu yıl ilk kez sinemaseverlerin www.altinbamya.org sitesi üzerinden yaptıkları oylama sonucu belirlendi. Altın Bamya Akademisi tarafından 2015 yılı içerisinde vizyona giren yerli yapımlar arasından titizlikle yapılan tarama sonucu belirlenen adaylar (Aşk Nerede?, En Güzeli, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu, Kendinol, Kırmızı, Krallar Kulübü) arasında Mucize oylama süresi boyunca ilk sırayı kaptırmadı ve tüm rakiplerine açık ara fark attı. Hayırlara vesile olsun. Takdir büyük yerden, bize ancak anons etmek düşer."



Özel Ödül Cin-net Bamyası



"Cinler filmlere musallat oldu, cin-sel faaliyetlerin ucu kadınlara da dokundu. Cin fikirlerle bize topluca cinnet geçirtenleri biz de içtenlikle kutluyoruz, kendilerini okuyup üflüyoruz. Özel ödülümüzü Azem 2: Cin Garezi, Azap ve Alkarısı: Cinnet filmlerine takdim ediyoruz. Ve içine cin giren bütün filmlerden cin çıkaracak nefesi kuvvetli bir cinci hocayı sponsor almak için yoğun çabalarımızı sürdürdüğümüzü de müjdeliyoruz."



Erkan Petekkaya'ya Mansiyon



"İfşalara maruz kalan "mağdur" Erkan Petekkaya'ya geçmiş olsun diyor, erkek karakter mansiyon bamyası ile taçlandırıyoruz. Beyonce ödülünü vermek için bizzat gelmek ve gözlerinin içine bakarak "I can't take no more" şarkısını söylemek istedi ama yaşadığımız elim olaylar nedeniyle ödül törenini iptal ettiğimiz için bir mesaj gönderdi:

"DiyIr Erkın, tenk yu veri maç for yor kaynd vörds. Pliiz kam tu heress me venevır yu layk. Jay Z end Julius ar luking forvırd tu yor vizit. Kissis, B"



Akademi'de Politika Değişikliği



"Altın Bamya Film Akademisi'nin vermekten bıktığı ama yeni Türkiye sinemasının layık olmaktan bıkmadığı ödüllerin, yılın ilk üç ayında Türkiye sinemasının gösterdiği performans göz önüne alınarak, 2016 yılında da verileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Akademi merkezi ve şubelerinde asılı bulunan, kanaviçeye işlenmiş "Bir daha vermemek dileğiyle" sloganları da kaldırıldı."