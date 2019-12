'Altın Ayı' İranlı yönetmenin oldu

T24

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), ödüller sahiplerini buldu.En iyi film için verilen ''Altın Ayı'' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin ''Jodaeiye Nader az Simen'' adlı filmi kazandı.''Gümüş Ayı'' ödüllerinde de en iyi rejisör dalında, ''Schlafkrankheit'' adlı filmin yönetmeni Ulrich Köhler, ''En iyi senaryo'' dalında ''The Forgiveness of Blood'' adlı film ödüle layık görülürken, ''En iyi kadın oyuncu'' ve ''En iyi erkek oyuncu'' dallarında da ödüller ''Jodaeiye Nader az Simen'' filminin oyuncularına verildi.Jüri Büyük Ödülü, ''A Torinoi Lo'' (The Turin Horse) filmi ile Macar yönetmen Bela Tarr'a verilirken, ''If not us, Who'', filminin yönetmeni Andres Veiel de, festivalin kurucusunun adının verildiği Alfred Bauer Ödülünü aldı.