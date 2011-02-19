T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Altın Ayı' İranlı yönetmenin oldu

61. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'Jodaeiye Nader az Simen' adlı filmi kazandı.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - 61. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin ''Jodaeiye Nader az Simen'' adlı filmi kazandı.



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 61. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale), ödüller sahiplerini buldu.

En iyi film için verilen ''Altın Ayı'' ödülünü, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin ''Jodaeiye Nader az Simen'' adlı filmi kazandı.

''Gümüş Ayı'' ödüllerinde de en iyi rejisör dalında, ''Schlafkrankheit'' adlı filmin yönetmeni Ulrich Köhler, ''En iyi senaryo'' dalında ''The Forgiveness of Blood'' adlı film ödüle layık görülürken, ''En iyi kadın oyuncu'' ve ''En iyi erkek oyuncu'' dallarında da ödüller ''Jodaeiye Nader az Simen'' filminin oyuncularına verildi.

Jüri Büyük Ödülü, ''A Torinoi Lo'' (The Turin Horse) filmi ile Macar yönetmen Bela Tarr'a verilirken, ''If not us, Who'', filminin yönetmeni Andres Veiel de, festivalin kurucusunun adının verildiği Alfred Bauer Ödülünü aldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24