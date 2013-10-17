'Altın ayak'lı Drogba

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Didier Drogba, 2003 yılından bu yana her yıl bir efsane oyuncuya verilen Golden Foot (Altın Ayak) ödülünü kazandı. Drogba, ödülünü almak üzere Monaco'ya gitti.

Her yıl sadece bir futbolcuya verilen ve her oyuncunun yalnızca 1 kez aday olabildiği Golden Foot (Altın Ayak) ödülü bu sene Galatasaray'ın yıldızı Didier Drogba'ya verildi.

Casillas, Eto'o, Klose, Iniesta, Ronaldo, Pirlo, Lampard, David Beckham ve Trezeguet gibi adaylar arasında bulunan Drogba'nın ödülü almasında Türkiye'den gelen oylar etkili oldu.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenmanını yapan Drogba, Mancini'den izin alarak Monaco'ya gitti. Akşam antrenmanına katılmayan Drogba, Monaco Prensi Albert'in davetlisi olarak Monaco'da ödülünü alacak.