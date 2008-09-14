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Spor

'Altın Ayakkabı' Ronaldo'nun

Geçen sezon Avrupa gol kralı olmayı başaran Ronaldo, 'Altın Ayakkabı' ödülünü de kazandı

14 Eylül 2008 03:00

ESM'in verdiği 'Altın Ayakkabı' ödülünü C.Ronaldo kazandı

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde 34 maçta 31 kez fileleri havalandırarak Avrupa gol kralı olmayı başaran Ronaldo, ödülünü doğduğu yer olan Portekiz'den aldı. Ünlü futbolcu bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Ronaldo bu ödülü önümüzdeki sezonda kazanmak için elinden gelen herşeyi yapacağını belirtti. Diğer yandan geçen sezon Mallorca formasıyla İspanya'da gol kralı olan Fenerbahçeli futbolcu Güiza yarışmada ikinciliği elde etti. Güiza geçtiğimiz sezon İspanya'da 27 gol atarak gol kralı olmuştu.


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