Altın 5 ayda yüzde 15 değer kazandı

T24 - Altın'ın bu yılın 5 aylık döneminde, yüzde 15 oranında değer kazandığı belirtildi.





Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, yaptığı açıklamada, 2011 yılının 5 aylık döneminin altının ''altın yılı'' olduğunu söyledi.





Altının önemli bir yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu belirten Başman, yılbaşında gramı 69 lira olan 24 ayar külçe altının 27 Mayıs itibariyle fiyatının 79 liraya çıktığını bildirdi.





Başman, ''Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Yatırımcının en güvenli limanı haline gelen altının aylık getirisi yüzde 3'e ulaştı'' dedi.





Altının uluslararası borsalarda onsunun 1525-1527 dolar civarında olduğunu anlatan Basman, daha önceleri Avrupa'nın yatırım karakterinde yer almayan altının son yıllarda altının Avrupa ülkelerinde önemli bir yatırım aracı haline gelmeye başladığını ifade etti.







Çeyrek altın 132 lira oldu



Başman, yılbaşında 113 liradan satılan çeyrek altın fiyatının da yüzde 16 artarak 132 liraya, 455 lira olan cumhuriyet altının da 528 liraya yükseldiğini bildirdi.





