Altın 1,5 ayın zirvesinde

Avrupa borsalarında yaşanan sert satış dalgası altına yaradı. Altının onsu 1222 doları aşarak 29 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla birlikte başta Atina borsası olmak üzere Avrupa borsalarında yaşanan sert satış dalgası altına yaradı.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1222 doları aşarak 29 Ekim'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatları özellikle son haftalarda ABD'de faiz artırım tartışmalarının alevlenmesiyle gerilemiş, Ekim ayı içinde 1130 dolara kadar gerilemişti.

Ancak Avrupa piyasalarının dalgalanması ve ABD'de enflasyonun yükseleceği beklentisi büyük fonların yeniden altına yönelmesine yol açtı.

Uzmanlar 17 Aralık Amerikan merkez bankası toplantısına kadar altın fiyatlarının Avrupa kaynaklı gelişmelere bağlı olarak yükselebileceğine dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda altın ve doların yükselişine paralel olarak yurtiçinde gram altının spot piyasadaki fiyatı da 89 liraya yükseldi.

İşte saat 16:50 itibariyla serbest piyasada altın fiyatları:

Gram altın 89,03 TL

Çeyrek Altın 145,99 TL

Yarım Altın 291,97 TL

Cumhuriyet Altını 598,71 TL