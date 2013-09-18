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Ekonomi

Altın 1300 doların altını gördü

Fed'in varlık alımlarıyla ilgili kritik kararı öncesinde altın zayıflayarak 1300 dolar sınırının altına geriledi

18 Eylül 2013 14:08

ABD Merkez Bankası'nın piyasaları etkileyecek kararlarının arifesinde altın düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda onsu 1300 doların altına düşen altın 1295 dolarla 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede işlem gördü.
 
ABD Merkez Bankası Fed'in devam eden toplantısı altın fiyatlarında etkili oluyor.
 
Fed'in varlık alımlarıyla ilgili kritik kararı öncesinde altın zayıflayarak 1300 dolar sınırının altına geriledi.
 
Fed, dün başlayan ve bugün sona erecek toplantıda aylık 85 milyar dolar büyüklükteki varlık alımlarında azaltmaya gidip gitmemeye karar verecek.
 
Piyasada Fed'in varlık alımında azaltmaya gideceği beklentisinin oluşmasıyla altın değer kaybederek 8 Ağustos'tan bu yanaki en düşük seviyesi olan 1295 dolara kadar geriledi.

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