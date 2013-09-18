Altın 1300 doların altını gördü

ABD Merkez Bankası'nın piyasaları etkileyecek kararlarının arifesinde altın düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda onsu 1300 doların altına düşen altın 1295 dolarla 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede işlem gördü.

ABD Merkez Bankası Fed'in devam eden toplantısı altın fiyatlarında etkili oluyor.

Fed'in varlık alımlarıyla ilgili kritik kararı öncesinde altın zayıflayarak 1300 dolar sınırının altına geriledi.

Fed, dün başlayan ve bugün sona erecek toplantıda aylık 85 milyar dolar büyüklükteki varlık alımlarında azaltmaya gidip gitmemeye karar verecek.

Piyasada Fed'in varlık alımında azaltmaya gideceği beklentisinin oluşmasıyla altın değer kaybederek 8 Ağustos'tan bu yanaki en düşük seviyesi olan 1295 dolara kadar geriledi.