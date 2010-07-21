Altın 1200.00 seviyelerine çıkabilir



METİN DUYAR - T24



Dün 1193.45’e kadar yükseldikten sonra hafif düşüşle bant aralığına giren altın, bant aralığının üst seviyesi olan 1194.00 direncini aşarsa 1200.00 seviyesine çıkabilir. 1200.00 seviyesi de aşılırsa 1204.00’te direnç ile karşılaşılabilir. Bantaralığının alt seviyesi olan 1190.00 ise kırılırsa fiyatlar 186.00 seviyesine yeniden gelebilir. Bu seviyeden dönüşler alış işlemleri için kullanılabilir. Fiyatlar 1186.00’nın altına düşerse 1178.00 bir sonraki seviye olabilir.

Dün 1193.45’e kadar yükseldikten sonra hafif düşüşle bant aralığına giren altın, bant aralığının üst seviyesi olan 1194.00 direncini aşarsa 1200.00 seviyesine çıkabilir. 1200.00 seviyesi de aşılırsa 1204.00’te direnç ile karşılaşılabilir. Bantaralığının alt seviyesi olan 1190.00 ise kırılırsa fiyatlar 186.00 seviyesine yeniden gelebilir. Bu seviyeden dönüşler alış işlemleri için kullanılabilir. Fiyatlar 1186.00’nın altına düşerse 1178.00 bir sonraki seviye olabilir.





