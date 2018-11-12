Altın 1 ayın en düşüğü civarında

Altın fiyatları, bu hafta açıklancak olan ABD enflasyon rakamları öncesi son bir ayın en düşük seviyesi yakınlarında seyretti.

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faizi daha da artırmak için bir nedene sahip olduğuna ilişkin işaretler görebilmek amacıyla bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerini beklemeleri ile birlikte son bir ayın en düşük seviyesi civarında seyretti.

Çalışma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı veriler, ABD'de üretici fiyatlarının gıda ve hizmet sektöründeki fiyatlardaki geniş tabanlı artışla beraber 2012'den bu yana en büyük artışını gerçekleştirdiğini gösterdi. ABD'de Çarşamba günü açıklanacak olan tüketici enflasyonunun, Bloomberg'in anketine göre, Eylül ayındaki gevşemenin ardından yukarı yönde hareket etmesi bekleniyor. Fed, geçen haftaki toplantısında, gösterge faizde değişikliğe gitmedi ve Aralık ayında faiz artırımına gitme yolunda kaldı. Fed ayrıca "güçlü" ABD ekonomisi için faizlerde "daha kademeli artışlar" işaret etti.

Exchange traded fonları (ETF) yatırımcıları ve hedge fonları, altının Ekim ayı rallisinin etkisini kaybetmesine rağmen, metalin terkedildiğine ilişkin işaretler göstermiyor.

Altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları üst üste beşinci haftada da arttı ve bir yılı aşkın sürenin en uzun yükseliş serisini gerçekleştirdi.

Hedge fonları ve diğer büyük yatırımcıların, altın vadeli ve opsiyon kontratlarında kısa pozisyonlarını üst üste dördüncü haftada da azalttı ve bu Haziran ortasından bu yana en uzun seriyi işaret ediyor.

Spot altın, Cuma günü yüzde 1.2 düştükten sonra fazla değişmeyerek, Singapur saati ile 09:02'de ons başına 1,210.03 dolarda kaldı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, cuma günkü yüzde 0.2'lik yükselişin ardından yatay seyretti.

IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Altın fiyatları bu sabah, geçen hafta Kral Dolar tarafından baskı altına alındıktan sonra biraz destek buldu," dedi ve "Bu, ABD enflasyonunun güçlü bir yükseliş yapmasının beklendiği verilere odaklı bu bu hafta, altının yön değiştirmesi için güven eksikliği var anlamına geliyor" şeklinde görüş bildirdi.

Deiğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.2 yükselerek Eylül zirvesi yakınlarında seyrederken, platin yüzde 0.3 ve palladyum yüzde 0.1 değer kazandı.