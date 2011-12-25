-Altılı İstanbul'da 286.820,61 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucu oluşan iki ayrı altılı ganyan, 286.820,61 lira ve 143.410,33 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyanın beşinci ayağında birinciliği iki atın paylaşması nedeniyle, altılı, beşli, dörtlü ve üçlü ganyanlar iki ayrı biçimde oluştu. 4, 13, 10, 1, 13, 10 şeklindeki altılı ganyan 286.820,61 lira, 4, 13, 10, 1, 7, 10 biçimindeki altılı ganyan ise 143.410,33 lira ikramiye verdi. 13, 10, 1, 13, 10 şeklindeki beşli ganyanın ikramiyesi 11.150,11 lira, 13, 10, 1, 7, 10 şeklindeki beşli ganyanın ikramiyesi de 6.690,09 lira oldu. Bu arada, 10, 1, 13, 10 şeklindeki dörtlü ganyanı bilenler 1.685,39 lira, 10, 1, 7, 10 biçimindeki dörtlü ganyanı bilenler de 676,20 lira kazandı. 1, 13, 10 biçimindeki üçlü ganyanı tutturanlar 42,56 lira, 1, 7, 10 şeklindeki üçlü ganyanı bilenler de 30,67 lira ikramiyenin sahibi oldu.