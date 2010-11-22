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Spor

ALTILI GANYAN 1.999,91 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2010 18:52

-ALTILI GANYAN 1.999,91 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Şanlıurfa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.999,91 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 8/4, 1, 13, 1, 12, 2 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 1, 13, 1, 12, 2 şeklindeki beşli ganyan 535,75 lira, 13, 1, 12, 2 biçimindeki dörtlü ganyan da 92,68 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 8/10, 7/2, 10/9 şeklindeki 1. üçlü ganyan 3,40 lira, 1, 12, 2 biçimindeki 2. üçlü ganyan ise 7,80 lira ikramiye verdi.

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