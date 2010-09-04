-ALTILI GANYAN İKİ FARKLI İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda son ayakta atbaşı olunca altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamaya göre son ayakta, 1 ve 7 numaralı atların atbaşı gelmesi nedeniyle iki ayrı altılı ganyan oluştu. 4, 11, 8, 4, 5, 1 şeklinde oluşan altılı ganyan 840,33 lira, 4, 11, 8, 4, 5, 7 biçiminde oluşan altılı ganyan da 244,88 lira ikramiye kazandırdı. İki ayrı şekilde oluşan 5'li, 4'lü ve 3'lü ganyanlar ve verdikleri ikramiyeler şöyle: 11, 8, 4, 5, 1 şeklindeki beşli ganyan: 252,45 lira 11, 8, 4, 5, 7 şeklindeki beşli ganyan: 85,46 lira 8, 4, 5, 1 şeklindeki dörtlü ganyan: 88,33 lira 8, 4, 5, 7 şeklindeki dörtlü ganyan: 31,19 lira 4, 5, 1 şeklindeki üçlü ganyan: 13,64 lira 4, 5, 7 şeklindeki üçlü ganyan: 8,77 lira