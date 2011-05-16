-ALTILI GANYAN DA 13,62 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - İstanbul'da koşulan at yarışlarında 1. ayakta at başı sonuç olduğu için iki farklı kazanç oluştu. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre 11, 3, 4, 5, 12/13, 3/11 şeklindeki altılı ganyan 17,94 lira, 5, 3, 4, 5, 12/13, 3/11 biçimindeki altılı ganyan da 13,62 lira verdi. 3, 4, 5, 12/13, 3/11 şeklinde oluşan beşli ganyan 8,46 lira, 4, 5, 12/13, 3/11 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 1,10 lira ve 5, 12/13, 3/11 şeklinde tamamlanan üçlü ganyan da 55 kuruş ikramiye kazandırdı.