-ALTILI GANYAN, 213,54 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - İzmir'de koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 213,54 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 1, 1, 9/4/10, 1, 2, 5 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 1, 9/4/10, 1, 2, 5 şeklindeki beşli ganyan 17,75 TL, 9/4/10, 1, 2, 5 biçimindeki dörtlü ganyan ise 9,06 TL ikramiye verdi. Yarışlarda iki üçlü ganyan oluşurken, 8, 8, 4 biçimindeki 1. üçlü ganyan 1,16 TL ve 1, 2, 5 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 2,62 TL kazandırdı.