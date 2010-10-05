-ALTILI GANYAN 1.437,65 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 1.437,65 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 8, 2, 2, 4, 9 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 8, 2, 2, 4, 9 şeklindeki beşli ganyan 45,17 lira, 2, 2, 4, 9 biçimindeki dörtlü ganyan 12,09 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 2, 1, 4 şeklindeki birinci üçlü ganyan 8,90 lira, 2, 4, 9 biçimindeki ikinci üçlü ganyan ise 3,79 lira ikramiye verdi.