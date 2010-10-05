T24 LogoT24 Logo
Spor

ALTILI GANYAN 1.437,65 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2010 21:19

-ALTILI GANYAN 1.437,65 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 1.437,65 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 8, 2, 2, 4, 9 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 8, 2, 2, 4, 9 şeklindeki beşli ganyan 45,17 lira, 2, 2, 4, 9 biçimindeki dörtlü ganyan 12,09 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 2, 1, 4 şeklindeki birinci üçlü ganyan 8,90 lira, 2, 4, 9 biçimindeki ikinci üçlü ganyan ise 3,79 lira ikramiye verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24