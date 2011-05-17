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Spor

ALTILI ANKARA'DA 36,16 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

17 Mayıs 2011 22:08

-ALTILI ANKARA'DA 36,16 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 36,16 lira ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 6, 5, 3, 3/5, 5, 4 şeklinde sonuçlandı.  5, 3, 3/5, 5, 4 şeklinde oluşan beşli ganyan 12,45 lira, 3, 3/5, 5, 4 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan da 4,84 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki farklı üçlü ganyan oluşurken, 3, 4, 2 şeklindeki 1. üçlü ganyan 99 kuruş ve 3/5, 5, 4 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 1,49 lira ikramiye verdi.

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