-ALTILI ANKARA'DA 36,16 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 36,16 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 6, 5, 3, 3/5, 5, 4 şeklinde sonuçlandı. 5, 3, 3/5, 5, 4 şeklinde oluşan beşli ganyan 12,45 lira, 3, 3/5, 5, 4 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan da 4,84 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki farklı üçlü ganyan oluşurken, 3, 4, 2 şeklindeki 1. üçlü ganyan 99 kuruş ve 3/5, 5, 4 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 1,49 lira ikramiye verdi.