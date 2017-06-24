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Yaşam

Altı sıfırlı TL ile büyük vurgun

Polis, dolandırıcıları suç üstü yakaladı

24 Haziran 2017 01:36

Hindistan'da dört kişilik bir grup, tedavülden kalkmış 78 adet 500 bin liralık Türk Lirası'nı bir iş adamına satarken yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye'nin 2005'te tedavülden kalkan bol sıfırlı paraları, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da bir dolandırıcılığa konu oldu.

The Hindu.com'un haberine göre aralarında 40 yaşında bir polisin de olduğu dört kişilik grup, bir iş adamına tedavülden kalkan Türk Lirası satarken yakalandı. Polisten yapılan açıklamaya göre dolandırıcılığa konu olan, eski parayla 78 adet 500 bin Türk Lirası'ydı.

Bengaluru Emniyet Müdürü Praveen Sood yaptığı açıklamada "Söz konusu paralar tedavülden kalkmış olsa bile Aralık 2019'a kadar mevcut Türk Lirası'nda çevrilebilir. Suça karışanların yeraltı bankacılığı ile resmi olmayan havale sistemlerini kullanan uluslararası bir şebekenin üyesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda 1 Türk Lirası 18,24 Hint Rupisi değerinde. Hint polisi, şebekenin 500 bin liralık banknotları da bu kur üzerinden yani tanesini 9,1 milyon rupi yani yaklaşık 140 bin dolara sattıklarını belirledi.

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